Super Monkey Ball: Banana Mania: Sega kündigt rollende Remaster-Sammlung an

Die australische Alterseinstufung hat sich erneut als verlässliche Quelle geplanter Spiele erwiesen: Schon im April hatte die öffentlich einsehbare Datenbank unter Classification.gov.au kurzzeitig den Geschicklichkeits-Titel Super Monkey Ball: Banana Mania durchsickern lassen. Heute folgte pünktlich zur Nintendo Direct eine offizielle Ankündung.Sega hat die Spielesammlung Super Monkey Ball: Banana Mania für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC angekündigt. Enthalten sind laut Gematsu.com HD-Remasters von Super Monkey Ball 1, 2 und Deluxe . Der Launch ist am 5. Oktober geplant. Als Preise nennt das Magazin 39,99 Dollar für die Konsolen-Fassungen und 29,99 Dollar für die PC-Variante.Käufer bekommen über 300 aufgefrischte Levels und Labyrinthe sowie zwölf Minispiele. Sega erklärt: "Rolle, kippe und pralle durch erfinderische Welten, während AiAi und seine All-Star-Mannschaft der Affenfreunde Rennen starten, um die ruchlosen Pläne des bösen Affen-Wissenschaftlers Dr. Bad-Boon zu durchkreuzen!"Neben moderner Grafik und zeitgemäßen Features werden eine immersive, im Comic-Stil erzählte Geschichte, lokaler Vier-Spieler-Koop, Online-Herausforderungen sowie Leaderboards versprochen. Zudem sollen auch zahlreiche neue Charaktere enthalten sein.- 20th Anniversary Edition – Includes an art book, reversible cover, collectable sleeve, and 10 cosmetic items.- Digital Deluxe Edition ($49.99) – Includes six additional classic character skins, three legendary console skins, 10 customizable items, and the classic soundtrack."