Puzzle Bobble VR: Vacation Odyssey: Sommerliches 3D-Puzzlespiel für Oculus Quest erschienen

In Taitos Puzzle Bobble VR: Vacation Odyssey schweben dreidimensionale, rotierende Kugelhaufen vorm Spieler, die mit Hilfe einer Schleuder und gleichfarbigen Kugeln abgeräumt werden. Das klingt zumindest im Prinzip nach einem passenden Konzept für die Oculus Quest, für die das Spiel am Donnerstagabend exklusiv veröffentlicht wurde Der Termin am 20. Mai 2021 wurde passend zum 35. Geburtstag des Serienvaters Bubble Bobble ausgewählt. Als Entwickler hat Taito das renommierte VR-Studio Survios engagiert. Dessen Team arbeitete bislang primär an martialischen Titeln wie Creed: Rise to Glory Raw Data und The Walking Dead: Onslaught und kann ein wenig bunte Abwechslung in sommerlicher Kulisse vermutlich gut gebrauchen.Mit insgesamt 100 Levels und eingeschränkter Bewegung soll das Spiel sehr magen- und einsteigerfreundlich werden. Trotzdem sind auch Spezialblasen und richtig knackige spätere Puzzles für Könner geplant. Ebenfalls enthalten sind Power-Ups, ein Story-Modus, eine "unendliche" Spielvariante und Online-Duelle zu zweit. Im Trailer sieht man auch ein paar bedrohliche Dimensionsstrudel über den rotierenden Blasenhaufen.Letztes aktuelles Video: LaunchAnkündigung