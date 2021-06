Puzzle Bobble VR: Vacation Odyssey: Umsetzungen für PSVR, PS4 und PS5 angekündigt

Puzzle Bobble VR: Vacation Odyssey soll noch in diesem Jahr für PlayStation-Plattformen umgesetzt werden. Das haben Sony und Taito angekündigt. Neben der PSVR-Variante wird man sich an der PS4 und PS5 alternativ auch beim Spielen auf der normalen Mattscheibe den Herausforderungen stellen dürfen, die 3D-Rätseln zu knacken.Das geschieht entweder im Story-Modus mit seinen mehr als 100 Leveln, dem Unendlich-Modus und der seiner Jagd auf Highscore-Platzierungen oder in den 1vs1-Gefechten im Dual-Modus. Für Oculus Quest ist Puzzle Bobble VR: Vacation Odyssey bereits seit Mai 2021 erhältlich.Letztes aktuelles Video: Ankündigung PlayStationUmsetzungen