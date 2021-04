Stitchy in Tooki Trouble: Vogelscheuche hüpft auf die Switch

Screenshot - Stitchy in Tooki Trouble (Switch) Screenshot - Stitchy in Tooki Trouble (Switch) Screenshot - Stitchy in Tooki Trouble (Switch) Screenshot - Stitchy in Tooki Trouble (Switch) Screenshot - Stitchy in Tooki Trouble (Switch) Screenshot - Stitchy in Tooki Trouble (Switch)

Am 15. April 2021 haben Polygoat ihren 2D-Plattformer Stitchy in Tooki Trouble für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 18. April ein Launch-Rabatt von 25 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (9,74 Euro statt 12,99 Euro). In der Spielbeschreibung heißt es: "Rette deinen Mais und besiege den lästigen diebischen Tooki! Als Stitchy, eine engagierte Vogelscheuche, bist du auf einer Mission, um jedes gestohlene Stück Mais wiederzufinden und deine Felder vom bösen hölzernen Tooki zurückzuerobern.Begibt dich in mehreren unterschiedlichen Welten auf die Suche nach deinem Mais. In diesem legendären Abenteuer weichst du in üppigen Dschungeln hölzerenen Piranhas aus, bekämpfst Tooki in dunklen Tempeln und versuchst, auf einer verschneiten Fahrt auf dem Grubenwagen nicht die Kontrolle zu verlieren - und noch viel mehr! Jede Welt hat 9 Ebenen, einen Endgegner und ein geheimes Level für besonders Neugierige.Stitchy ist einfach zu erlernen und kann unterwegs gespielt werden. Die kunstvoll gestalteten Märchenwelten, die erfinderischen Feinde und intuitive Steuerung machen dieses Spiel zu einem Platforming-Vergnügen für alle Altersstufen! Vertrau uns - du wirst begeistert sein!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer