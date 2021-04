The Drone Racing League Simulator: Offizielle Drohnen-Simulation der DRL hebt auf PS4 ab

Screenshot - The Drone Racing League Simulator (PC) Screenshot - The Drone Racing League Simulator (PC) Screenshot - The Drone Racing League Simulator (PC) Screenshot - The Drone Racing League Simulator (PC) Screenshot - The Drone Racing League Simulator (PC) Screenshot - The Drone Racing League Simulator (PC) Screenshot - The Drone Racing League Simulator (PC) Screenshot - The Drone Racing League Simulator (PC) Screenshot - The Drone Racing League Simulator (PC) Screenshot - The Drone Racing League Simulator (PC) Screenshot - The Drone Racing League Simulator (PC) Screenshot - The Drone Racing League Simulator (PC) Screenshot - The Drone Racing League Simulator (PC) Screenshot - The Drone Racing League Simulator (PC) Screenshot - The Drone Racing League Simulator (PC) Screenshot - The Drone Racing League Simulator (PC) Screenshot - The Drone Racing League Simulator (PC) Screenshot - The Drone Racing League Simulator (PC) Screenshot - The Drone Racing League Simulator (PC) Screenshot - The Drone Racing League Simulator (PC)

Am 14. April 2021 hat die Drone Racing League den bereits für PC und Xbox One erschienenen und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewerteten Drone Racing League Simulator auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download im PlayStation Store , wo auch eine kostenlose Demo zum Download bereitsteht, kostet 9,99 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "So fühlt es sich an, im Cockpit der schnellsten Drohnen zu fliegen! Der DRL-Simulator wird die Grenzen Ihrer FPV-Drohnen-Rennfähigkeiten erweitern und Sie auf das Fliegen im wirklichen Leben vorbereiten. Entdecken Sie legendäre Orte und neue Welten. Kämpfe mit deinen Freunden bis zur Ziellinie. Absturz ohne Unterbrechung, ohne deine Drohne zu zerstören und die Bank zu sprengen. Meistere dieses Spiel und du kannst um die Chance kämpfen, ein professioneller Pilot in der Drone Racing League zu werden!"Auf dem PlayStation Blog gehen die Macher noch konkreter auf die Inhalte und Funktionen ein: "DRL SIM umfasst 54 Trainingsmissionen, in denen ihr Schweben, Nicken, Gieren und andere Fähigkeiten erlernt, die ihr braucht, um eine Drohne zu fliegen, ohne Bruchlandungen hinzulegen und viel Geld für neue Drohnen ausgeben zu müssen. Jede Mission dauert nur ein paar Minuten, und du kannst dich zwischen den Trainingsmissionen frei bewegen, aber denk dran: Die Herausforderung steigt mit jeder neuen Mission. Durch Echtzeitfeedback werdet ihr immer besser, und sobald ihr mit dem Tutorial fertig seid, könnt ihr guten Gewissens FPV-Hochgeschwindigkeitsdrohnen fliegen.An der interaktiven Werkbank des Spiels könnt ihr aus echten DRL-Drohnen auswählen, die von den besten Piloten der Welt geflogen werden, oder eure eigene Hochleistungsdrohne entwerfen. Dazu stehen euch Zehntausende verschiedene Kombinationen zur Verfügung; ihr könnt alles von Größe über Gewicht und Leistung bis zu den Farben und vieles mehr individuell festlegen. Wählt aus Tausenden von Motoren, Akkus und anderen Elementen, allesamt lizenziert von führenden Drohnenherstellern, und steuert den Luftstrom, legt die Höchstgeschwindigkeiten fest und tüftelt die perfekte Start-bis-Flug-Beschleunigungsrate aus. Außerdem könnt ihr mehr als 50 epische Drohnen-Skins freischalten, damit euer Fluggerät auch optisch in der ersten Liga spielt. Veröffentlicht eure einzigartigen Drohnen und teilt sie mit anderen Spielern in der Community von DRL SIM, oder behaltet sie für euch.Fliegt Rennen wie die DRL-Profis in einem Echtzeit-Multiplayer-Modus; tretet auf mehr als 20 individuellen Karten gegen Freunde und Konkurrenten an, darunter 18 Nachbildungen echter DRL-Strecken, die ihr aus dem Fernsehen kennt, wie die Sports and Entertainment Arena, Allianz Riviera in Frankreich, U.S. Air Force Boneyard, die einen verlassenen Flugplatz abbildet, und Hard Rock Stadium, in dem die Miami Dolphins der NFL in Miami Gardens in Florida spielen. Bewältigt pausenlos Hindernisse wie diamantförmige Tore, enge Kurven und physikalische Kräfte wie Schwerkraft und Turbulenzen. Seht euch euren Auftritt im hochmodernen Replay-System an und vergleicht eure Zeiten mit den Spielern und Profis auf der Bestenliste. Oder geht mit euren neuen Drohnen-Skills offline und erlebt, wie es sich anfühlt, wie ein Vogel zu fliegen und die Welt aus der Drohnenperspektive zu sehen."Letztes aktuelles Video: PS4Trailer