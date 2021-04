Blooming Business: Casino: Tierischer Casino-Manager im Stil der Fünfziger angekündigt

Eine andere Art Management-Spiel mit viel Persönlichkeit. Eine fröhliche Retro-Welt mit viel Charme und tierischen Charakteren. Es warten liebenswerte Mitarbeiter, Gäste und VIPs. Spieler können Kontakte knüpfen und mit der Zeit mehr über sie erfahren.

Eine eigene Geschichten erleben. Der Managementstil und die kommerzielle Strategie der Spieler beeinflussen verschiedene Story-Ereignisse und es liegt am Spieler, zu entscheiden, wie er oder sie handelt. Vorsicht, denn wer Wind sät, wird Sturm ernten.

Das eigene Casino gestalten und betreiben. Was für ein Casino-Boss will der Spieler sein? Mit Liebe zum Detail leiten oder lieber den Überblick behalten? Die schwierigen Situationen den Mitarbeitern überlassen oder selbst Hand anlegen? Die Entscheidung liegt beim Spieler - nur die Bank sollte am Ende gewinnen...



Die Spiele nach den Vorstellungen gestalten und den Bankvorteil verwalten. Der Spieler muss die Spiele, Regeln und Muster sorgfältig auswählen, damit sie interessant sind und den Kunden gefallen, aber auch den Gewinn im Auge behalten.

Sich in einem komplexen Netzwerk von Interessen zurechtfinden. Die Spieler können sich verschiedenen Fraktionen anschließen und mit der Mafia, der Polizei und anderen Gruppen interagieren. Wer sich mit Prominenten einen guten Ruf verschafft, sollte aufpassen, was er wem schuldig ist.

Modder sind willkommen. Spieler können sich das Toolkit herunterladen und eigene Gegenstände, Charaktere und Dekorationen erstellen. Sie können dieselben Tools wie das Entwicklungsteam nutzen, um ausgefallene Designs zu erstellen, die einem exklusiven Casino würdig sind.

Das Casino personalisieren und dekorieren. Spieler können in neue Spielautomaten und Dekorationsgegenstände investieren. Sie müssen das Casinodesign optimieren, um den Besucherfluss und die Zufriedenheit der Gäste zu verbessern.

Mit Blooming Business: Casino hat das Pariser Indie-Studio Homo Ludens einen nostalgischen Casino-Manager im Stil der 1950er Jahre angekündigt, der "bald" im Early Access für PC erscheinen soll. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Spielbeschreibung des Herstellers: "Blooming Business: Casino ist ein farbenfrohes und charmantes Strategiespiel, in dem die Spieler ein stilvolles Casino vom kleinen Betrieb zum großen Erfolg führen. Das Spiel ist vom Aufschwung von Las Vegas in den 1950er Jahren inspiriert, spielt aber in einem fiktiven Universum, in dem Tiere mit Glücksspiel ein Vermögen absahnen, das Haus verwalten und sogar den zwielichtigen kriminellen Untergrund kontrollieren.Zahlreiche niedliche und liebevoll animierte Tiercharaktere schlüpfen in die Rollen von Gästen, Casino-Angestellten und natürlich VIPs. Sie hauchen dem Spiel Leben ein, während die Spieler mit den VIPs interagieren, Kontakte knüpfen und im Laufe der Zeit auch mehr über deren Hintergrundgeschichte, Ängste und Wünsche erfahren. In Blooming Business: Casino errichten Spieler ihr eigenes Casino von Grund auf und betreiben es auch. Das beinhaltet die Gestaltung des Aufbaus und der Dekoration, die Werbestrategie und sogar das Festlegen der Spiele und Regeln, um die Profite zu maximieren. Außerdem müssen sich die Spieler um Wartungsarbeiten kümmern, störende Besucher aus den Räumlichkeiten verweisen, die Gäste bei Laune halten und ihnen Momente der Euphorie bescheren, wenn sich ihre Gewinne immer weiter häufen.Trotz der niedlichen Grafik müssen sich die Spieler durch ein komplexes Geflecht aus Fraktionen, Loyalitäten und Rufmanagement navigieren, während sie die Zufriedenheit von Mitarbeitern und Gästen auf einem hohen Niveau halten. Erfolgreiche Casinobetreiber werden lernen, wie sie die Beziehungen zur Mafia und zur Polizei pflegen und gleichzeitig die anderen Hauptakteure bei Laune halten. Das Spiel wurde so konzipiert, dass es vollständig modifizierbar ist. Homo Ludens plant, die Tools, die sie selbst zur Erstellung des Spiels verwenden, der Community nach der Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen. Die Spieler können dann ihre eigenen Gegenstände, Dekorationen und Charaktere erstellen.""Es ist so aufregend, dass wir endlich unser erstes Spiel enthüllen dürfen! Für Spieleentwickler ist es unglaublich interessant, etwas Neues in einem kultigen Genre auszuprobieren, mit dem wir selbst als Spieler aufgewachsen sind. Klassische Tycoons haben alle etwas Magisches an sich. Dieses Konzept wollen wir zwar bewahren, aber Blooming Business: Casino verleiht dem Ganzen noch etwas mehr Drama. In diesem Spiel können die Leute ihr eigenes Casino erschaffen und hoffentlich bleiben sie, um zu sehen, was darin passiert. Wir haben interessante Charaktere und spannend erzählte Ereignisse. Die Spieler werden Entscheidungen treffen müssen, bei denen einige schwieriger sind als andere", so David Rabineau, Gründer und CEO von Homo Ludens.Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer