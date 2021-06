Summertime Madness: Surreales Rätselabenteuer für PC erschienen

Am 17. Juni 2021 haben DP Games und die aNc Studios das Puzzle-Adventure Summertime Madness , in dem ein Prager Künstler im Juli 1945 einen Deal mit dem Teufel eingeht und in einem seiner eigenen Leinwände landet, für PC veröffentlicht. Auf Steam , wo auch eine kostenlose Demo zum Download bereitsteht, wird noch bis zum 24. Juni ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (9,34 Euro statt 10,99 Euro). Nicht näher spezifizierte Konsolenumsetzungen sollen im Lauf des Jahres via SometimesYou folgen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Summertime Madness ist ein Einzelspieler-Puzzlespiel in der ersten Person. Der Spieler findet sich in der Rolle eines Malers wieder, der einen Deal mit dem Teufel eingegangen ist. Er muss seinen Weg zurück in die reale Welt finden, nachdem er hereingelegt und in einem seiner Leinwände gefangen wurde. Eine traumhafte Reise durch eine surreale Welt, die aus den eigenen Kreationen des Künstlers entstanden ist, in welcher der atmosphärenreiche Spielablauf Geheimnisse zum Aufdecken, Rätsel zum Lösen und künstlerische Landschaften zum Erkunden offenbart.Du befindest dich auf einer Insel.Sobald du beginnst dein Umfeld zu untersuchen, fängt die Insel an sich zu verändern. Das Erscheinen eines Schiffes, der Aufstieg eines Leuchtturms - jedes Rätsel, das du aufdeckst, und jedes Puzzle, das du löst, enthüllt neue Wunder und Orte zum Erkunden. Aber sei gewarnt, das Szenario, in welchem du dich befindest - dieses atemberaubende Land aus Farbe und Öl - ist nicht immer, was es zu sein scheint. Diese faszinierende Welt auf der Leinwand birgt mehr Geheimnisse, als selbst dessen Künstler beabsichtigt hatte."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer