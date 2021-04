Voxel Tycoon: Ein Transport-Tycoon in einer Voxelwelt im Early Access

Screenshot - Voxel Tycoon (PC) Screenshot - Voxel Tycoon (PC) Screenshot - Voxel Tycoon (PC) Screenshot - Voxel Tycoon (PC) Screenshot - Voxel Tycoon (PC) Screenshot - Voxel Tycoon (PC) Screenshot - Voxel Tycoon (PC) Screenshot - Voxel Tycoon (PC) Screenshot - Voxel Tycoon (PC) Screenshot - Voxel Tycoon (PC) Screenshot - Voxel Tycoon (PC) Screenshot - Voxel Tycoon (PC) Screenshot - Voxel Tycoon (PC) Screenshot - Voxel Tycoon (PC) Screenshot - Voxel Tycoon (PC) Screenshot - Voxel Tycoon (PC)

Transport: "Das Spiel verfügt über mehr als 50 Fahrzeuge, welche Epochen von Dampf bis Elektro repräsentieren, darunter Lokomotiven, Triebwagen, Lastwagen (einschließlich Sattelauflieger!), Busse, mehrteilige Schnellzüge und mehr. Jedes Fahrzeug hat einzigartige Eigenschaften, die du beim Kaufen und Bauen berücksichtigen solltest. Dank unserer Physiksimulation verhalten sich die Fahrzeuge je nach Gewicht, Typ, transportierter Fracht, Leistung sowie den Steigungen unterschiedlich. Flexible Fahrpläne erlauben es unter anderem, die genauen Gleise auszuwählen, auf denen die Züge an den Stationen ankommen sollen oder wähle aus, welche Waggons an einem Halt be- und entladen werden sollen. Du kannst entweder Massenaufträge mittels Routen zuweisen oder für jedes deiner Fahrzeuge individuelle Aufträge festlegen. Brücken- und Tunnelbau sowie ein komplettes Signalsystem (du willst doch nicht, dass deine Züge zusammenkrachen, oder?) erlauben dir völlige Freiheit beim Aufbau und der Erweiterung deines Netzes."

Fabriken: "Organisiere den Rohstoffabbau mit Minen und verarbeite die Rohstoffe anschließend mit Brechern, Öfen, Raffinerien und anderen Maschinen. Komplexe Produktionsketten erfordern eine komplexe Logistik! Gestalte einzigartige, eigene Fabriken, indem du Maschinen, Gebäude und Lager mit Förderbändern verbindest. Finanziere und erforsche neue Technologien, die neue Gebäude, Produktionsketten und Fahrzeuge freischalten."

Unendliche Welt: "Erkunde eine unbegrenzte, prozedural generierte Welt voller einzigartiger Biome, von Wüsten bis zur arktischen Tundra. Schalte neue Regionen frei, um seltene Ressourcen und neue Entwicklungsmöglichkeiten zu finden. Die Welt ist endlos, so dass dir nie der Platz ausgehen wird. Für die erfolgreichsten Tycoons bieten wir vollwertiges Terraforming: Verwandle die Welt in genau das, was du willst, ganz nach deinem perfekten Plan! Bedenke aber, dass das ein Vermögen kosten kann. Die Welt ist nicht auf die klassische Draufsicht beschränkt - die freie Kamera erlaubt es dir, direkt in das Geschehen einzutauchen. Fliege in der Ich-Perspektive umher, genieße einen detaillierten Blick auf die Produktionsketten und fahre sogar auf deinen Zügen mit, während diese ihre Arbeit verrichten."

Wirtschaft: "Jede Stadt hat ihre eigenen Bedürfnisse, die du erfüllen kannst, um das Wachstum anzukurbeln. Je größer eine Stadt wird, desto mehr Kunden und Passagiere ziehen ein, was mehr potenziellen Gewinn bedeutet! Mit dem Wachstum einer Stadt steigt nicht nur die Menge der benötigten Waren - höhere Entwicklungsstufen gehen über die Grundbedürfnisse hinaus und erfordern komplexere und teurere Produkte. Denke daran, dass der Warenwert nicht konstant ist und stark von deinem Handeln als Anbieter abhängt. Höhere Nachfrage führt zu höheren Preisen! Als letzten Ausweg kannst du Städten und Unternehmen immer direkt helfen, ihre finanziellen Probleme zu lösen, indem du Mittel in ihre Entwicklung investierst. Konzentriere dich nicht nur auf die Fracht - auch Menschen haben Ziele, die sie erreichen wollen! Manage den Passagierfluss zwischen den Städten und vergiss nicht, sie mit Sorgfalt zu behandeln - alle Passagiere sind zu unterschiedlichen Orten unterwegs."

Modding von Anfang an: "Voxel Tycoon wurde mit Blick auf umfangreiche Erweiterbarkeit entwickelt. Viele Aspekte können modifiziert werden: vom Ändern bestehender Konfigurationsdateien über das Hinzufügen neuer Fahrzeuge, Gebäude, Ressourcen, Produktionstechnologien, Forschungen und anderer unterstützer Inhalte bis hin zum Schreiben eigener Logiken mit C#. Das Spiel wird stets mit den aktuellen Modding-Tools ausgeliefert. Wir unterstützen den Steam Workshop als einfachsten Weg, um dir zahlreiche von der Community erstellte Mods zur Verfügung zu stellen."

Mit Voxel Tycoon ist eine Management-Simulation rund um Transport und Produktion auf Steam in den Early Access gestartet (Preis: 20,99 Euro). In einer unendlich großen Voxel-Welt baut man Ressourcen ab, verarbeitet sie zu Waren und transportiert diese mit mehr als 50 Fahrzeugen zu Städten, die sich mit der Zeit in wohlhabende Metropolen verwandeln. Das Spiel nach Tycoon-Strickmuster erinnert an Transport Fever 2 oder die Klassiker Transport Tycoon oder Der Industriegigant. Aber es gibt auch Elemente bei der Produktion von Waren, die an Factorio erinnern.Der Early Access von Voxel Tycoon soll mindestens zwei Jahre dauern. Vorher war das Spiel schon bei Itch.io verfügbar ( Change-Log ). Bis zum Early-Access-Ende sollen Multiplayer, andere Spielmodi, Eisenbahn-Rangierbetrieb, Wetterbedingungen und mehr Transportarten (wie See- und Luftverkehr) eingebaut werden. Mehr Schienen-Tools, Fahrzeuge, Biome, Gebäude, Produktionsketten und Ressourcen sind ebenso geplant.Letztes aktuelles Video: Early Access TrailerProduktbeschreibung (laut Entwickler):