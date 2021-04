Patron: Aufbau-Strategie mit Survival-Elementen und sozialer Zufriedenheitsdynamik

Screenshot - Patron (PC) Screenshot - Patron (PC) Screenshot - Patron (PC) Screenshot - Patron (PC) Screenshot - Patron (PC) Screenshot - Patron (PC) Screenshot - Patron (PC) Screenshot - Patron (PC)

Overseer Games hat mit Patron ein Aufbau-Strategiespiel mit Survival-Elementen für PC angekündigt. Das Spiel wird sich an den grundlegenden Mechaniken anderer Titel aus dem Genre orientieren, will aber das oftmals stiefmütterlich behandelte Zufriedenheitssystem ausbauen und mit einer "komplizierteren" sozialen Dynamik aufwarten.Während man also seine Stadt aufbaut, wird man sich um die Bedürfnisse, Wünsche und Probleme der einzelnen Bewohner kümmern müssen, die sie beunruhigen oder glücklich machen. Einige Bürger sorgen sich z.B. stärker um den Klassenkampf oder die Einwanderung, während andere vorrangig über Religion, Steuern, Sicherheit oder Gesundheit nachdenken. Die Maßnahmen, die man als Stadtleiter in Angriff nimmt, sollen sich direkt auf die Zufriedenheit auswirken.Jahreszeiten, Wetterereignisse oder Brände sollen ebenfalls für Herausforderungen beim Aufbau und bei der Vergrößerung der Siedlung sorgen. Es wird auch einen großen Technologiebaum geben. Patron soll im dritten Quartal 2021 (Juli bis September) für PC via Steam erscheinen, auch wenn Overseer Games in der Steam-News von Juni spricht.Letztes aktuelles Video: AlphaTrailer