Screenshot - Emily is Away <3 (PC) Screenshot - Emily is Away <3 (PC) Screenshot - Emily is Away <3 (PC) Screenshot - Emily is Away <3 (PC) Screenshot - Emily is Away <3 (PC)

Am 16. April 2021 hat Kyle Seeley sein nostalgisches Social-Media-Adventure Emily is Away <3 für PC veröffentlicht. Der Download via Steam kostet 8,19 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews sind "äußerst positiv" (aktuell sind 96 Prozent von über 500 Reviews positiv). Schon die 2015 und 2017 erschienenen Vorgänger Emily is Away und Emily is Away Too waren sehr beliebt. Teil eins ist sogar kostenlos erhältlich.Das Spiel entführt ins Jahr 2008. AIM (AOL Instant Messenger) ist tot, "Facenook" der neue heiße Scheiß und man selbst im Abschlussjahr. Ähnlichkeiten zu tatsächlichen Social-Media-Plattformen sind natürlich rein zufällig... Man erstellt jedenfalls ein Profil auf Facenook, stöbert herum, kommentiert, chattet mit Freunden oder provoziert Streitereien. Je nachdem wie man sich verhält, soll man unterschiedliche Spielverläufe und -enden erleben.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer