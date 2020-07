AMD: Komponenten für Next-Gen-Konsolen werden pünktlich geliefert

An Zulieferer AMD soll es nicht scheitern, falls die Produktion von PlayStation 5 und Xbox Series X ins Stocken geraten sollte. Wie The Verge schreibt, geht aus dem Geschäftsbericht des Chip-Herstellers hervor, dass die nötigen Komponenten für Sony und Microsoft rechtzeitig ausgeliefert werden sollen. Auch bei der Produktion der 7nm-Hauptprozessoren, die auf der Zen3-Architektur basieren, und den RDNA-2-Grafikchips, scheint man trotz Corona & Co im Zeitplan zu liegen.Bei Microsoft und Sony hält man nach aktuellen Stand folglich weiter daran fest, dass die beiden neuen Konsolen wie geplant im Weihnachtsgeschäft 2020 erscheinen sollen. Zuletzt gab es sogar Gerüchte, wonach zumindest Sony die Produktion der PS5 deutlich angekurbelt hat, um zum Start genügend Einheiten der Konsole in den Läden stehen zu haben.