AMD: Präsentation der Zen-3-Prozessoren: Vier Ryzen-CPUs aus der 5000er-Serie angekündigt

Anzahl der Kerne: 16

Anzahl der Threads: 32

Maximaler Boost-Takt: bis zu 4,9 GHz

Basis-Takt: 3,4 GHz

Total L2 Cache: 8 MB

Total L3 Cache: 64 MB

Default TDP / TDP - 105 W

Anzahl der Kerne: 12

Anzahl der Threads: 24

Maximaler Boost-Takt: bis zu 4,8 GHz

Basis-Takt: 3,7 GHz

Total L2 Cache: 6 MB

Total L3 Cache: 64 MB

Default TDP / TDP - 105 W

Anzahl der Kerne: 8

Anzahl der Threads: 16

Maximaler Boost-Takt: bis zu 4,7 GHz

Basis-Takt: 3,8 GHz

Total L2 Cache: 4 MB

Total L3 Cache: 32 MB

Default TDP / TDP - 105 W

Anzahl der Kerne: 6

Anzahl der Threads: 12

Maximaler Boost-Takt: bis zu 4,6 GHz

Basis-Takt: 3,7 GHz

Total L2 Cache: 3 MB

Total L3 Cache: 32 MB

Default TDP / TDP - 65 W

AMD hat heute die nächste Prozessor-Generation vorgestellt, die sich direkt an "Gamer" richten soll. Die Ryzen-CPUs aus der 5000er-Serie (Codename Vermeer) werden ab dem 5. November 2020 verfügbar sein. Vorgestellt wurden vier Modelle, wobei das Flaggschiff AMD Ryzen 9 5950X laut Hersteller den Intel-Konkurrenten i9 10900K schlagen soll.Die neuen CPUs auf der Zen-3-Architektur wurden im 7nm-FinFET-Verfahren gefertigt. Sie haben einen höheren maximalen Boost-Takt, können mehr "Instructions per Cycle" (IPC; Anzahl der in einem Taktzyklus ausgeführten Befehle) ausführen, verfügen über ein neues Kernlayout und eine neue Cache-Topologie. Laut den Angaben von AMD soll Zen 3 im Single-Thread-Betrieb knapp 19 Prozent schneller als die vorherigen Zen-CPUs sein. Wieder wird der Sockel AM4 genutzt. Weitere Angaben findet ihr auf der Website des Herstellers.AMD Ryzen 9 5950X - für 799 DollarAMD Ryzen 9 5900X - für 549 DollarAMD Ryzen 7 5800X - für 449 DollarAMD Ryzen 5 5600X - für 299 DollarFür alle CPUs gilt: PCI Express Version: PCIe 4.0; System Memory Specification: Up to 3200 MHz; System Memory Type: DDR4.Auch einige Benchmarks wurden präsentiert. Demnach ist der AMD Ryzen 9 5900X bei Far Cry New Dawn (DX11 in 1080p mit maximalen Details) ungefähr 22 Prozent schneller als der AMD Ryzen 9 3900XT. Far Cry New Dawn ist besonders von der CPU-Single-Thread-Performance abhängig ( gemäß Dsog ). Hardwareluxx schreibt über die Chipsätze: "Die Prozessoren der Ryzen-5000-Serie werden zum Start nur auf Mainboards mit X570- und B550-Chipsatz laufen. Außerdem müssen diese mindestens über ein BIOS mit AGESA 1.0.8.0 verfügen. Zum Start am 5. November wollen die Mainboardhersteller aber schon BIOS-Versionen mit AGESA 1.1.0.0 bereitstellen. Besitzer eines Mainboards mit X470- und B450-Chipsatz müssen sich wohl etwas gedulden, zum Start wird es noch keine Unterstützung der neuen Prozessoren geben. Beta-Versionen sollen bis ins Jahr 2021 ausgerollt werden"