AMD: Grafiktreiber-Update: Radeon Software Adrenalin Edition 21.9.2

AMD hat eine neue Version der Radeon Software Adrenalin Edition (21.9.2) veröffentlicht. Das Treiber-Update für Radeon-Grafikkarten sorgt für Unterstützung und Optimierungen in mehreren Spielen. So bietet der Treiber besondere Unterstützung für World War Z: Aftermath, New World und Diablo 2: Resurrected. Außerdem werden einige Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen vorgenommen."Zu den Optimierungen gehört eine 13 Prozent schnellere Leistung in Diablo 2: Resurrected bei 4K und sehr hohen Einstellungen im Vergleich zu früheren Treibern mit der Radeon RX 6700 XT Grafikkarte", schreibt AMD.Das Change-Log findet ihr hier . Der Treiber kann hier runtergeladen werden.