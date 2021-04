TaleSpire: Online-Abenteuer für Pen-&-Paper-Rollenspieler starten in den Early Access

Screenshot - TaleSpire (PC) Screenshot - TaleSpire (PC) Screenshot - TaleSpire (PC) Screenshot - TaleSpire (PC) Screenshot - TaleSpire (PC) Screenshot - TaleSpire (PC) Screenshot - TaleSpire (PC) Screenshot - TaleSpire (PC) Screenshot - TaleSpire (PC) Screenshot - TaleSpire (PC)

Mit TaleSpire will Bouncyrock Entertainment Pen-&-Paper-Rollenspielern eine Möglichkeit geben, ihre Abenteuer online zu gestalten und zu bestreiten. Seit dem 15. April 2021 ist der vor zwei Jahren erfolgreich per Kickstarter finanzierte Titel im Early Access für PC erhältlich , wo er in spätestens einem Jahr fertiggestellt werden soll (zur Roadmap ). Der Download via Steam kostet 20,99 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 94 Prozent von über 200 Reviews positiv).Als Spielleiter könne man umfassende Spielwelten kreieren und darin einzelne Abenteuer oder ganze Kampagnen servieren, ohne an bestimmte Regelsets gebunden zu sein. Auch die Soundkulisse könne man beeinflussen. Selbst während einer laufenden Partie könne man in den Gestaltungsmodus wechseln und Überraschungen einbauen. Mehrere Spielleiter gleichzeitig seien ebenfalls möglich.Die Spieler übernehmen die Rollen verschiedener Helden und interagieren mit der Spielumgebung, wo jeder die Würfel rollen sehen und Reaktionen via Emotes zum Ausdruck bringen kann. Aktuell seien 150 Miniaturen, 750 Kacheln und Requisiten sowie 50 einzigartige Audio-Tracks an Bord. Außerdem könne man seine Kreationen einfach mit Freunden und anderen Spielern via TalesBazaar oder TalesTavern teilen.Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer