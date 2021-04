Don't Forget Me: Die Gedächtnismanipulationen haben begonnen

Eine einzigartige Vision der Zukunft unterlegt mit original Jazz und Synthwave.

Einzigartiges, textbasiertes Rätselsystem, bei dem Beobachtungsgabe und Empathie ebenso wichtig sind wie Logik und Vernunft.

Spielbeeinflussende Entscheidungen, die deine Moralvorstellungen auf die Probe stellen.

Twitch-Integration, damit deine Zuschauer gemeinsam mit dir spielen können.

Am 20. April 2021 haben die französischen Entwickler The Moon Pirates ihr nach eigenen Angaben von Her Story und The Red Strings Club inspiriertes 2D-Puzzle-Adventure Don't Forget Me für PC veröffentlicht. Auf GOG und Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "größtenteils positiv" ausfallen, wird aktuell ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (13,49 Euro statt 14,99 Euro). In der Spielbeschreibung heißt es: "Das Jazz-Punk Abenteuer 'Don't Forget Me' lässt dich Rätsel auf ungewöhnliche Weise lösen. Tauche ein in die Erinnerungen deiner Patienten, nutze deine Beobachtungsgabe, um ihre Gedanken zu entwirren, und decke eine Verschwörung auf, deren Ziel die Versklavung der Menschheit ist."Wo bist du? Wer bist du? Du spielst als Fran, die unter Amnesie leidet und vor der Tür der weltweit führenden Experten für Gedächtnismanipulation aus einem Gedanken verzehrenden Tagtraum erwacht. Nachdem der gutmütige Bernard dich aufgenommen hat, beginnst du dein neues Leben: Fortan tauchst du in die Gedanken von Patienten ein, um ihre Erinnerungen zu entdecken und zu kopieren. Aber schon bald holen dich die Geheimnisse aus deiner Vergangenheit wieder ein ... und das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen.Dein detektivischer Riecher ist gefragt: Das komplexe Rätselsystem stellt deine Beobachtungsgabe und deine Fähigkeit, Schlussfolgerungen zu ziehen, auf eine harte Probe. Bei jedem neuen Patienten musst du dein Wissen über seine Interessen und Vergangenheit befragen, um passende Schlüsselwörter zu finden. Dann kannst du seine Erinnerungen erkunden und seine Geheimnisse aufdecken.'Don't Forget Me' spielt in einer Welt, die so erstaunlich anders und doch so seltsam vertraut ist. Lass dich von bezaubernden Charakteren in ein Universum mit lebendiger Geschichte und einer spannenden Zukunft entführen. Entschlüssele gemeinsam mit Fran und Bernard die Mysterien dieser Welt und beweise, dass es für die Menschheit noch Hoffnung gibt. Mit einem fesselnden Soundtrack aus original Jazz-Stücken und Synthwave in Kombination mit fantastischer Pixel-Art und charmanten Charakteren entführt 'Don't Forget Me' dich in eine einzigartige Zukunftsvision - und du kannst diese Zukunft noch beeinflussen."Als Inhalte werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer