Residual: Der gewaltfreie Überlebenskampf hat begonnen

Am 9. September 2021 haben der niederländische Entwickler Pascal Bestebroer alias Orangepixel ( Heroes of Loot ) und Indie-Publisher Apogee Entertainment den 2D-Survival-Plattformer Residual für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Via GOG und Steam , wo auch eine kostenlose Demo bereitsteht, wird im Gegensatz zum eShop ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis des gewaltfreien Pixelart-Jump'n'Runs gewährt (16,99 Euro statt 19,99 Euro). Umsetzungen für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S sollen Anfang 2022 folgen.In dem an Terraria erinnernden Spiel muss man auf einem fremden Planeten notlanden und nur in Begleitung eines schwebenden Bot-Assistenten das Überleben sichern. Man erkundet eine prozedural generierte Welt, errichtet Lagerfeuer, sucht nach Nahrung und stellt Werkzeuge her. Später stößt man auf technologische Relikte, mit denen man vielleicht sein Raumschiff wieder reparieren kann. Außerdem kann man Rätsel lösen und so mehr über die Vergangenheit des Planeten erfahren.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer