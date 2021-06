Landwirtschafts-Simulator 22: Release-Termin, drei neue Fruchtsorten und Mack Trucks

Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX)

Der Termin steht fest: Der Landwirtschafts-Simulator 22 erscheint am 22. November 2021 für PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und Stadia. Die digitale Standard-Edition kostet 39,99 Euro auf dem PC und 49,99 Euro auf Konsolen.Vorbesteller des Spiels erhalten als Bonus das "Claas Xerion Saddle Trac Pack" inklusive dem titelgebenden Claas Xerion 4200 Saddle Trac sowie vier weiteren Maschinen von Kaweco. Für die Distribution in Deutschland zeichnet erneut astragon Entertainment verantwortlich."Jetzt geht's los - Vorbestellungen unseres zum allerersten Mal als Publisher selbst veröffentlichten Spiels sind ab sofort möglich", kommentiert Giants Softwares CEO Christian Ammann. "Wir hoffen, unsere Fans freuen sich ebenso über diesen Meilenstein in der Geschichte des Spiels und den Trailer, der alte und neue Landwirte willkommen heißt."Außerdem verrieten die Entwickler, dass man in Zukunft auch Trauben, Oliven und Hirse auf den virtuellen Feldern anbauen kann. Sie können dank der neu eingeführten Produktionsketten auch gleich weiterverarbeitet werden: Hirse zu Mehl, Oliven zu Olivenöl und Trauben zu Traubensaft. Neue Fruchtsorten bedeuten auch neue Maschinen. So erweitert die New Holland Braud 9070L als Traubenerntemaschine den Fuhrpark.Im folgenden Cinematic-Trailer wird zusätzlich noch "Mack Trucks" als neue Marke im Spiel gezeigt - inkl. Super-Liner. Weitere Details zum Landwirtschafts-Simulator 22 werden auf der FarmCon vom 21. bis zum 23. Juli enthüllt.Der LS22 enthält zwei neue Karten sowie eine neue Version der alpinen Erlengrat-Karte. Einer der neuen Schauplätze ist Elmcreek. Die Karte wurde vom mittleren Westen der USA inspiriert und bietet weitläufige Flächen."Felder unterschiedlicher Größen und Formen sind dabei in eine authentische Landschaft Nordamerikas eingebettet. Stadtauswärts gelegen, zeichnet sich die Karte durch reißende Flüsse, hügelige Areale mit Unterführungen und sogar einen rauschenden Wasserfall aus. Auch ein typisch US-amerikanischer Highway, eine Tankstelle sowie ein Baseball-Stadion und riesige Silos bestimmen das Flair", schreiben die Entwickler.