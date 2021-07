Landwirtschafts-Simulator 22: Precision Farming Pack als Gratis-DLC und der FarmCon-Plan

"Mittwoch (21. Juli): An diesem Tag stehen die wechselnden Jahreszeiten, die neue USKarte “Elmcreek”, ein Blick hinter die Kulissen des Cinematic Trailers und mehr im Fokus.

Donnerstag (22. Juli): Die lang erwartete Gameplay-Premiere des LandwirtschaftsSimulator 22! Außerdem Einblicke in die GIANTS Engine 9, ihre umfangreichen Verbesserungen und brandneue Features.

Freitag (23. Juli): Heute dreht sich alles um die drei neuen Fruchtsorten, verschiedene Anpassungsmöglichkeiten und Soundverbesserungen. Der Ballen-Stapel-Wettbewerb "Stark Challenge 2021" mit echten Traktoren sorgt zusätzlich für spannende Unterhaltung.

Samstag & Sonntag (24. und 25. Juli): Das Wochenende steht ganz im Zeichen der Farming Simulator League und der Fortsetzung der dritten Season dieser kompetitiven E-Sport-Liga. Das Turnier-Finale wird am 25. Juli um 10 Uhr (MESZ) live auf Twitch und YouTube übertragen."

Der Precision Farming DLC wird im kommenden Jahr auch für den Landwirtschafts-Simulator 22 ab 33,99€ bei vorbestellen ) (als kostenloser Zusatzinhalt) veröffentlicht."Das Precision Farming Projekt wird mit einem neuen und verbesserten DLC für den Landwirtschafts-Simulator 22 fortgesetzt. Im Jahr 2020 von John Deere initiiert und finanziell gefördert durch EIT Food, Europas führender Initiative zur Lebensmittelinnovation, befindet sich das Projekt nun in seiner zweiten Phase. Als eine der zahlreichen Bemühungen von EIT, das Bewusstsein für nachhaltige Landwirtschaft zu schärfen und das Wissen darüber zu fördern, führt Publisher und Entwickler GIANTS Software künftig weitere Gameplay-Funktionen ein. Die erste Version des Precision Farming DLCs für den Landwirtschafts-Simulator 19 verbuchen die Projektverantwortlichen mit weltweit einer Million Downloads auf PC und Konsolen bereits als großen Erfolg", erklärt der Vertriebspartner astragon in einer Pressemitteilung.Während die erste Version des DLCs grundlegende Precision-Farming-Techniken wie das Entnehmen von Bodenproben, variable Anwendungsraten und wirtschaftliche Analyse einführte, geht der neue DLC für den Landwirtschafts-Simulator 22 weiter."Fortschrittliche Precision Farming-Technologie kommt in der Verwendung optischer Sensoren zum Einsatz mit dem Ziel, virtuelle Farmen noch nachhaltiger zu bewirtschaften. Dies führt zu einem verringerten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie organischen und mineralischen Düngemitteln - was den ökologischen Fußabdruck der virtuellen Landwirt:innen minimiert, genau wie auf echten Feldern.""Mit dem Ziel das Wissen über moderne Landtechnik in der Gesellschaft zu verbessern, wurde das Projekt in Zusammenarbeit mit der Universität Hohenheim (Deutschland), der University of Reading (Großbritannien) und Grupo AN, der größten Getreidegenossenschaft Spaniens, gestartet. In diesem Jahr hat sich das Institut für Tierreproduktion und Lebensmittelforschung der Polish Academy of Sciences dem Projekt angeschlossen, um die Technologie unter jungen Landwirten in Osteuropa zu fördern."Entwickler Giants Software konzentriert sich momentan auf den Release des Hauptspiels für den 22. November 2021 für PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und Stadia. Für die Distribution in Deutschland zeichnet erneut astragon Entertainment verantwortlich.Weitere Informationen zum Spiel will Giants Software auf der FarmCon bekanntgeben. Zwischen dem 21. und 23. Juli soll der Landwirtschafts-Simulator 22 (jeweils ab 20 Uhr) ausführlicher auf Twitch vorgestellt werden.Letztes aktuelles Video: Cinematic Trailer