Landwirtschafts-Simulator 22: Ausführliche Spielszenen, Produktionsketten und neue Fruchtsorten

Verbesserte Blätter und dynamisches Verhalten im Wind

Auswirkung von Parallax Occlusion Mapping auf Bodentexturen

Neue Marke: Continental!

Neues Feature: Schneidwerkneigung und -höhe

Neues Feature: Manuelle Gangschaltung

Verbesserte Sounds und Animationen

Neue Bodentexturen für diverse Bodenbearbeitungstools

... und ihre Auswirkungen auf das Gameplay

CLAAS Xerion Saddle TRAC

Neue Kuhställe von Rudolf Hörmann

Verbesserte Gülleausbringung

Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX)

Bei der FarmCon, der (digitalen) Hausmesse rund um den Landwirtschafts-Simulator von Giants Software, ist ausführliches Spielszenen-Material aus dem LS22 gezeigt worden.Themen in Teil 1:Themen in Teil 2:Außerdem wird im Landwirtschafts-Simulator 22 ( ab 33,99€ bei vorbestellen ) die wirtschaftliche Ebene mit Produktionsketten vertieft werden. Die Spieler können ihre geernteten Feldfrüchte zur Weiterverarbeitung an verschiedene Betriebe liefern. Die Getreidemühle etwa produziert Mehl und beginnt damit eine Fertigungskette, an deren Ende Brot und Kuchen stehen. Abhängig von den zu produzierenden Gütern muss der jeweilige Betrieb erst mit den nötigen Rohstoffen wie Zucker oder Butter versorgt werden. Nach der Produktion erfolgt die Auslieferung der Waren an Händler (Supermarkt), wobei noch unklar ist, wodurch die Nachfrage letztendlich entsteht bzw. wie viel Brot die Einwohner letztendlich brauchen. Während einige Geschäfte und Produktionsstätten in der Spielwelt bereits existieren, können andere auch vom Spieler errichtet werden.QA Lead Ken Burgess und Gameplay Programmer Marius Hofmann erklären : "Nach der Produktion habt ihr mehrere Möglichkeiten, wie ihr die Waren verkaufen könnt: Entweder verkauft die Produktionsstätte sie direkt selbst oder sie produziert eine Palette, die ihr anschließend selbst an eine Verkaufsstelle liefert - dafür erhaltet ihr dann natürlich mehr Geld. In den meisten Fällen habt ihr sogar die Wahl, wohin ihr die Waren liefert. Zum Beispiel den örtlichen Supermarkt oder den Bauernmarkt. (...) Es kann auch durchaus passieren, dass es bei den Produktionsketten zu einem Flaschenhals in der Verarbeitung der Ressourcen kommt. Das löst ihr etwa, indem ihr mehrere Produktionsstätten einer Art baut - etwa mehrere Getreidemühlen, Molkereien und Bäckereien, damit sich die einzelnen Zutaten zur Weiterverarbeitung nicht an einem Punkt stauen. So gelangt ihr ganz schnell an euer eigenes Imperium an Produktionsstätten, das ihr im Auge behalten müsst, um effizient Umsatz zu generieren."Last but not least werden drei neue Fruchtsorten eingeführt: Trauben, Oliven und Hirse.Ken Burgess (QA Lead) schreibt : "In Bezug auf die Maschinen sind Trauben und Oliven etwas besonders: Die Reben haben eine Kollisionsabfrage. Das bedeutet, ihr müsst euch vorsichtig zwischen den Reben bewegen. Ansonsten lauft ihr Gefahr, die Früchte zu beschädigen. Also seid vorsichtig! Die Maschinen sind deshalb vergleichsweise klein. Sie haben eine Arbeitsbreite von rund 1-1,5 Metern und ihr habt schlichtweg nicht genügend Platz zwischen den Reben, um mit euren großen Traktoren zwischen ihnen herzufahren.Zunächst pflanzt ihr die Reben an. In unserem neuen und verbesserten Build Mode (...), platziert ihr eine Reihe nach der anderen auf euren Feldern und erschafft damit die Rebflächen. Anschließend müsst ihr das Gras zwischen den Reben mulchen und vorsichtig grubbern, damit die Pflanzen auch ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Mit speziellen Feldspritzen düngt ihr die Pflanzen wie gewohnt (nur mit etwas mehr Fingerspitzengefühl), um den Ertrag zu steigern. Nach der Ernte mit den speziellen Erntemaschinen müsst ihr bei den Trauben auch die Blätter von den Reben abschneiden. Dann können sie nämlich erneut ungehindert wachsen. Für Oliven ist dieser Schritt nicht nötig. (...) Bedenkt auch, dass ihr auf den Anbaukalender achten müsst, sofern ihr mit saisonalem Wachstum spielt.Trauben, Oliven und Hirse können bei verschiedenen Produktionsstätten weiterverarbeitet werden. (...) Trauben lasst ihr zu Traubensaft oder sogar Rosinen weiterverarbeiten. Ihr könnt sie dann zu einem weiteren Glied in der Produktionskette bringen und etwa zu Müsli verarbeiten lassen oder an einer Verkaufsstelle wie dem Supermarkt verkaufen. Oliven bringt ihr zur Ölraffinerie, um daraus Olivenöl herzustellen. Aus Hirse wird Mehl, das ihr bei der Getreidemühle erhaltet."Letztes aktuelles Video: Preview New CropsDer Landwirtschafts-Simulator 22 wird am 22. November 2021 für PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und Stadia veröffentlicht. Für die Distribution in Deutschland zeichnet erneut astragon Entertainment verantwortlich.