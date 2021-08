Landwirtschafts-Simulator 22: Dritte Karte und Season Pass enthüllt

Giants Software und astragon Entertainment haben bei der gamescom 2021 die neue europäische Karte "Haut-Beyleron" aus dem Landwirtschafts-Simulator 22 ( ab 33,99€ bei vorbestellen ) vorgestellt. Die neuen Fruchtsorten (Trauben, Oliven und Hirse) soll man bestens auf der französischen Karte anbauen können. "Haut-Beyleron" ist die dritte, zum Launch des Spiels direkt enthaltene Karte."Während der Landwirtschafts-Simulator 22 den Spielenden mit über 400 Maschinen und Fahrzeugen, drei Karten und völlig neuen Gameplay-Features wie wechselnde Jahreszeiten und Produktionsketten mehr Möglichkeiten als jemals zuvor bietet, wird die Simulation im Laufe der Zeit weiter wachsen: Giants Software führt erstmals einen Year 1 Season Pass ein, der drei Packs und eine größere Erweiterung in Form von DLCs innerhalb der ersten zwölf Monate nach Release enthält. Zusätzlich dazu wird das Spiel auch über kostenlose Inhaltsupdates verfügen", schreibt der Publisher."Wir lassen es uns nicht nehmen, mit dem Landwirtschafts-Simulator 22 auf der gamescom dabei zu sein", kommentiert Christian Ammann, CEO von GIANTS Software. "Da sich das Spiel in der Endphase der Entwicklung befindet, sind wir stolz, auf der weltgrößten Spielemesse weitere Details präsentieren zu können und unseren Fans und Spielern den allerersten Gameplay-Trailer zu zeigen."Der gamescom-Stream beginnt am Freitag, dem 27. August 2021 um 19 Uhr (MESZ) auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Giants Software. Der Landwirtschafts-Simulator 22 erscheint am 22. November 2021 für PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und Stadia. Für die Distribution in Deutschland zeichnet erneut astragon Entertainment verantwortlich.Letztes aktuelles Video: Erster Gameplay Trailer