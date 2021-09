Landwirtschafts-Simulator 22: Charakter-Editor, Markenoutfits, Gummistiefel und erweiterter Baumodus

Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX)

Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX)

Der Landwirtschafts-Simulator 22 ab 33,99€ bei vorbestellen ) wird einen neuen Charakter-Editor, mehrere Markenoutfits und einen erweiterten Baumodus bieten. Diese Neuerungen und Verbesserungen haben Giants Software und Vertriebspartner astragon Entertainment näher vorgestellt. So wird man zwischen männlichen und weiblichen Charaktermodellen, Frisuren, Bärten, Gummistiefeln und verschiedenen Kleidungsstücken inkl. Ganzkörper-Outfits internationaler Agrarmarken wählen können."Mit unterschiedlichen Kopfbedeckungen, Handschuhen und Brillen stehen ihnen zudem zahlreiche Accessoires zur Auswahl. Natürlich können Spieler:innen ihr Outfit jederzeit ihrer jeweiligen Tätigkeit anpassen, indem sie den Kleiderschrank im Inneren des Bauernhauses öffnen. So wechseln sie problemlos von der Lederjacke mit Jeans und Straßenschuhen für den Stadtausflug zur Schutzkleidung samt Helm und Visier für den Holzeinschlag im Wald. Neben generischen Kleidungsstücken stehen Farmer:innen zahlreiche Markenoutfits zur Verfügung. Setzt ihr landwirtschaftlicher Betrieb beispielsweise hauptsächlich auf John Deere Maschinen, trägt Kleidung in der markanten, grünen Markenfarbe zur Authentizität des Spielerlebnisses bei. Auch Case IH, CLAAS, Fendt, Massey Ferguson, Valtra und andere sind mit ihren authentischen Outfits vertreten. Dank ELTEN, dem zuverlässigen Partner von Giants Software für Sicherheitsschuhe, und Engelbert Strauss, Spezialist für hochwertige Arbeitskleidung, ist zudem die Sicherheit virtueller Landwirte und Farmerinnen stets gewährleistet", heißt es vom Hersteller.Den eigenen Hof soll man im Landwirtschafts-Simulator 22 auch kreativer und umfangreicher ausbauen können."Große Gebäude, Produktionsstätten, Silos, Maschinenhallen und Tiergehege sorgen für eine imposante Erscheinung, die jedem Multiplayer-Mitspielenden schon von Weitem auffällt. Es sind jedoch die kleinen Details wie Schuppen, Zäune, Lampen und Flutlichter sowie Bäume und Pflanzen, die jedem Hof seinen individuellen Charme verleihen. Überarbeitete und verbesserte Werkzeuge zur Landschaftsgestaltung erlauben es Farm-Fans zudem, ihre Umgebung nach eigenem Gusto umzuformen und anzupassen."Der Landwirtschafts-Simulator 22 erscheint am 22. November 2021 für PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und Stadia. Für die Distribution in Deutschland zeichnet erneut astragon Entertainment verantwortlich.Letztes aktuelles Video: Erster Gameplay Trailer