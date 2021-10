Landwirtschafts-Simulator 22: Neue Möglichkeiten der Bodenbearbeitung

Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX)

Giants Software wird die Bodenbearbeitung im Landwirtschafts-Simulator 22 ab 33,99€ bei vorbestellen ) ausbauen, und zwar mit Mulchen, Steinsammlern und Ackerwalzen. Außerdem sollen die Bodentexturen überarbeitet worden sein, womit die verschiedenen Bodenzustände besser ins Auge fallen sollen."Einigen ist das Mulchen sicherlich schon durch den Einsatz von Rindenmulch im heimischen Garten ein Begriff, im Landwirtschafts-Simulator 22 wird es, genau wie in der realen Landwirtschaft, zu einem integralen Bestandteil der Ertragssteigerung: Spieler:innen mulchen die engen Gänge zwischen ihren neu gepflanzten Reben oder Olivenhainen mit frisch geschnittenem Gras, um die Bodenqualität zu verbessern und den langen Reihen mediterraner Pflanzen ein sauberes und ordentliches Aussehen zu verpassen. Das Mulchen der Stoppeln abgeernteter Felder erhöht gleichfalls den zukünftigen Ertrag", erklären die Entwickler, die diesmal auch selbst als Publisher fungieren."Im Boden befinden sich Steine, die durch Pflügen oder Grubbern an die Oberfläche befördert werden. Spieler:innen sind gut beraten, diese zu entfernen, um Schäden an ihren Maschinen zu vermeiden. Je nach Größe sollten sie dazu einen von einem Traktor gezogenen Steinsammler verwenden oder sie mit einer der neuen Ackerwalzen unter den nährstoffreichen Mutterboden pressen - zumindest für eine Weile. (...) Mit den beeindruckend aussehenden Ackerwalzen drücken Spielende kleine Steine zurück in den Boden, die durch dessen Bearbeitung ans Tageslicht befördert wurden. Nach der Aussaat erhalten sie zudem zusätzliche Ertragsprämien, wenn sie das Saatbett zur Verdichtung des Bodens walzen. Auch Grünland gewinnt durch das Walzen der Wiesen eine Düngungsphase."Der Landwirtschafts-Simulator 22 erscheint am 22. November 2021 für PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und Stadia. Für die Distribution in Deutschland zeichnet erneut astragon Entertainment verantwortlich.Letztes aktuelles Video: Erster Gameplay Trailer