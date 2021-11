Landwirtschafts-Simulator 22: Der neue Trailer stellt den Fuhrpark vor

Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Landwirtschafts-Simulator 22 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX)

Die Wartezeit für Hobby-Agrarökonomen nähert sich dem Ende: Der Landwirtschafts-Simulator 22 ( ab 33,99€ bei vorbestellen ) von Giants Software erscheint in etwa drei Wochen. Als Vorgeschmack gibt es einen neuen Trailer, der sich rund um den Fuhrpark der Alltags-Simulation dreht.Über 400 authentisch digitalisierte Maschinen und Geräte von Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Valtra und vielen anderen renommierten Marken aus aller Welt werden verfügbar sein. Wie bereits in den vorherigen Teilen Reihe eng mit den Herstellern zusammengearbeitet, um die Maschinen so detailgetreu wie möglich darzustellen.Dazu Thomas Frey, Creative Director bei Giants Software: "Der Landwirtschafts-Simulator 22 enthält nicht nur die größte Landmaschinenflotte der Serie. Er umfasst auch die genaueste und umfangreichste Digitalisierung echter landwirtschaftlicher Geräte - darauf können wir stolz sein. Wir danken allen unseren Partnern für die kontinuierliche Zusammenarbeit, die dies möglich gemacht hat."Der Landwirtschafts-Simulator 22 erscheint am 22. November 2021 für PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und Stadia. Für die Distribution in Deutschland zeichnet erneut astragon Entertainment verantwortlich.Game-Server für den Landwirtschafts-Simulator 22 könnt ihr bei 4Netplayers ab 0,99 Euro/Monat bestellen.