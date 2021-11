Landwirtschafts-Simulator 22: Auf PC noch ansehnlicher dank Nvidia DLSS und DLAA (inkl. Video), drittes Gebiet Erlengrat vorgestellt

Wie Publisher Astragon meldet, wird der von Giants Software entwickelte Landwirtschafts-Simulator auf Rechner, die mit RTX-Grafikkarten von Nvidia ausgestattet sind, die DLSS- bzw. DLAA-Optionen nutzen. Mit diesen Tools soll die Kulisse mit einer gesteigerten Auflösung, Bildqualität und Bildrate dargestellt werden. So kann man z.B. dank DLSS das Bild in einer 4K-Auflösung wiedergeben, während es lediglich in 1080p gerendert wurde. Möglich macht dies ein KI-Algorithmus, der entsprechende Rechnungen anstellt. Wie diese Unterschiede in der Praxis aussehen, zeigt der von Nvidia veröffentlichte Beispiel-Trailer. Für weitere Details zu DLSS empfehlen wir das Special auf 4Players.de Ein weiteres frisches Video gibt einen Einblick in die von europäischen Alpenregionen inspirierte Berglandschaft Erlengrat. Nach Elmcreek, das sich am mittleren Westen der USA orientiert sowie dem an Südfrankreich angelehnten Haut-Beyleron wird damit auch die dritte im Spiel verfügbare Region präsentiert.Der Landwirtschafts-Simulator 22 ( ab 34,99€ bei vorbestellen ) erscheint am 22. November für PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S sowie Stadia. Der Test auf 4Players.de befindet sich bereits in Arbeit, ist aber nicht vor dem Release-Tag zu erwarten.