Landwirtschafts-Simulator 22: Erster kostenpflichtiger DLC kommt im März

Supertigre 635

Tigrecar 3200 GST

TTR 4400

TTR 7600 Infinity

TGF 10900 R

Tony 10900 TR

Tony 10900 SR

Tony 10900 TTR

Mach 2R

Mach 4R

Seit der Veröffentlichung des Landwirtschafts-Simulator 22 ( ab 33,99€ bei kaufen ) sind bereits einige Monate vergangen. Es ist daher wenig verwunderlich, dass sich viele Fans dringend Nachschub an neuen Inhalten wünschen. Die Entwickler von Giants Software haben sich das zu Herzen genommen und nun den ersten größeren DLC angekündigt.Es handelt sich dabei um das "Antonio Carraro Pack", das aktuellen Planungen zufolge am 22. März 2022 für den PC und Konsolen erscheinen soll. Die Download-Erweiterung ist übrigens ein Teil des Year-1-Season-Pass, separat kostet sie 9,99 Euro. Vorbestellungen könnt ihr ab sofort über die offizielle Webseite aufgeben. Wie es der Name bereits erahnen lässt, dreht sich in dem DLC alles um die italienische Traktorenmarke Antonio Carraro.Insgesamt gibt es zehn neue Fahrzeuge, die für unterschiedliche Einsatzzwecke konzipiert wurden. Passend zu den neuen Feldfrüchten (Trauben und Oliven) könnt ihr euch unter anderem auf den Sitz des Supertigre 635 oder des Tony 10900 SR schwingen. Alle Neuzugänge gehören zu der Kategorie der „Kompakttraktoren“ und sind somit vor allem für den Einsatz auf Terrain mit wenig Platz geeignet. Außerdem verfügen einige der Modelle über komplett drehbarer Fahrersitze.Hier alle neuen Traktoren in der Übersicht:Letztes aktuelles Video: Content Update 1