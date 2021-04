The Great Ace Attorney Chronicles: Gerichtssaal-Abenteuer erstmalig in Europa für PC, PS4 und Switch

Capcom hat The Great Ace Attorney Chronicles für PC (Steam), PlayStation 4 und Switch mit einer Video-Nachricht von Shu Takumi (Director der Ace-Attorney-Serie) offiziell angekündigt - damit haben sich die Gerüchte bewahrheitet. Eine Box-Version für Switch ist in westlichen Regionen geplant.Das Paket umfasst die beiden Spiele The Great Ace Attorney: Adventures und The Great Ace Attorney 2: Resolve, welche bisher ausschließlich in Japan erhältlich waren. Neu aufgenommene, englische Stimmen werden versprochen. The Great Ace Attorney Chronicles erscheint am 27. Juli 2021. Der US-Preis wird 39,99 Dollar betragen. Ein Euro-Betrag wurde nicht genannt. Zusätzlich ist ein digitales Bundle aus The Great Ace Attorney Chronicles und der Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy geplant (59,99 Dollar).Die Sammlung erzählt die Geschichte eines Vorfahren von Phoenix Wright (Hauptprotagonist der Ace-Attorney-Reihe). Wie gewohnt übernimmt man die Rolle eines Verteidigers, um Beweise aufzuspüren, vor Gericht zu streiten und eine gerechte Entscheidung zu gewährleisten.Capcom: "The Great Ace Attorney Chronicles spielt im späten 19ten-Jahrhundert während der japanischen Meiji-Zeit und der viktorianischen Ära Englands und folgt Hauptprotagonist Ryunosuke Naruhodo der daran arbeitet, die Wahrheit in Zeugenaussagen herauszufinden und die Namen seiner Klienten vor Gericht reinzuwaschen. Spieler:innen werden mit verrückt-übertriebenen Charakteren, einschließlich des lokalen Top-Detektives Herlock Sholmes, die Geheimnisse hinter 10 (...) Fällen lösen. (...) In echter Ace Attorney-Manier werden Spieler:innen ihre Fähigkeiten als Anwalt auf die Probe stellen, Beweise sammeln, wichtige Zeugen befragen und schließlich ihre Klienten im Gerichtssaal verteidigen. Mit zwei zusätzlichen Spielfunktionen sollten sich potenzielle Anwälte in The Great Ace Attorney Chronicles auf Ermittlungen und Gerichtsschlachten vorbereiten, wie sie sie noch nie zuvor gesehen haben. Während der Untersuchungen können Spieler sich mit Herlock Sholmes zusammenschließen und einen 'Tanz der Deduktion' durchführen, um weitere Hinweise zu finden oder Fehler zu entdecken. Im Gerichtssaal werden Spieler:innen an 'Summation Examinations' teilnehmen, wo sie auf Unstimmigkeiten zwischen den Geschworenen hinweisen müssen, in der Hoffnung, ein begehrtes 'Nicht schuldig'-Urteil zu erreichen."The Great Ace Attorney Chronicles umfasst einige Bonusinhalte, darunter acht zusätzliche Mini-Episoden und drei alternative Kostüme, die zuvor in Japan als DLC-Inhalte veröffentlicht wurden. Zusätzlich enthält die Sammlung eine Kunstgalerie (Artworks) und das Auditorium (Musik und Einblicke in die Sprachaufnahmen).Letztes aktuelles Video: A Message from Shu Takumi