The Great Ace Attorney Chronicles: Beweissicherung, Schlussfolgerungen und Wortgefechte im Gerichtssaal

Bei der E3-Show hat Capcom die Spiele-Sammlung The Great Ace Attorney Chronicles ab 35,99€ bei vorbestellen ) ausführlicher vorgestellt. Die Sammlung erzählt die Geschichte eines Vorfahren von Phoenix Wright (Hauptprotagonist der Ace-Attorney-Reihe). In der Rolle des Anfänger-Ass-Anwalts Ryunosuke Naruhodo müssen Verbrechen aufgeklärt, vor Gericht gestritten und für Gerechtigkeit gesorgt werden. Bei der Suche nach Beweisen werden Ryunosuke Naruhodo und sein Rechtsgehilfe Susato Mikatoba vom lokalen Top-Detektiv Herlock Sholmes unterstützt.Capcom: "Beim 'Tanz der Deduktion' wird das Duo zusammenarbeiten müssen, um die übereifrigen Annahmen des Detektivs zu entwirren und die Wahrheit zu erkennen. Um seine Klienten zu schützen, muss Ryunosuke die Fakten im Gericht nutzen und die Jury von der Unschuld seiner Schützlinge überzeugen. Sollte sich die Waage der Gerechtigkeit zu einem Schuldspruch neigen, kann der Ass-Anwalt die 'Summation Examinations' nutzen, um Ungereimtheiten in den Aussagen der Geschworenen aufzudecken und die Waage zu seinen Gunsten zu kippen."Das Paket umfasst die beiden Spiele The Great Ace Attorney: Adventures und The Great Ace Attorney 2: Resolve, welche bisher ausschließlich in Japan erhältlich waren. Neu aufgenommene, englische Stimmen werden versprochen. Laut Capcom gibt es zehn Fälle, acht Mini-Eskapaden und weitere Bonus-Inhalte. The Great Ace Attorney Chronicles erscheint am 27. Juli 2021. Der Preis wird 39,99 Euro betragen. Zusätzlich ist ein digitales Bundle aus The Great Ace Attorney Chronicles und der Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy geplant.