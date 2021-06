The Great Ace Attorney Chronicles: "Tanz der Deduktion "und "Summation Examinations"

Capcom zeigt The Great Ace Attorney Chronicles ab 35,99€ bei vorbestellen ) im folgenden Spielszenen-Trailer. Zu sehen sind sowohl klassische Ermittlungen und Gerichtsduelle der Ace-Attorney-Reihe als auch zwei neue Mechaniken: "Tanz der Deduktion "und "Summation Examinations".Die Sammlung erzählt die Geschichte eines Vorfahren von Phoenix Wright (Hauptprotagonist der Ace-Attorney-Reihe). In der Rolle des Anfänger-Ass-Anwalts Ryunosuke Naruhodo müssen Verbrechen aufgeklärt, vor Gericht gestritten und für Gerechtigkeit gesorgt werden. Bei der Suche nach Beweisen werden Ryunosuke Naruhodo und sein Rechtsgehilfe Susato Mikatoba vom lokalen Top-Detektiv Herlock Sholmes unterstützt."Während der Ermittlungen werden Spieler den Ort des Verbrechens besuchen Beweise sammeln, wichtige Zeugen befragen und nach Hinweisen suchen. Während der Untersuchungen können Spieler sich mit Herlock Sholmes zusammenschließen und einen 'Tanz der Deduktion' durchführen, um weitere Hinweise zu finden oder Fehler zu entdecken. Der Trailer zeigt, wie Spieler die ausgefallenen Schlussfolgerungen von Sholmes korrigieren müssen, um die wahren Fakten des Falls aufzudecken. (...) Das Schicksal der Angeklagten ruht im Gerichtssaal in Ryunosukes Händen. Spieler müssen ihre Beweise präsentieren und Zeugen befragen, um ein 'Nicht-schuldig'-Urteil für ihre Klienten zu erreichen. In den neuen 'Summation Examinations' können Spieler auf Unstimmigkeiten zwischen den Geschworenen hinweisen, um den Fall zu gewinnen und sich als Anwalt zu bewiesen", schreibt der Publisher.Das Paket umfasst die beiden Spiele The Great Ace Attorney: Adventures und The Great Ace Attorney 2: Resolve, welche bisher ausschließlich in Japan erhältlich waren. Neu aufgenommene, englische Stimmen werden versprochen. Laut Capcom gibt es zehn Fälle, acht Mini-Eskapaden und weitere Bonus-Inhalte. The Great Ace Attorney Chronicles erscheint am 27. Juli 2021. Der Preis wird 39,99 Euro betragen. Zusätzlich ist ein digitales Bundle aus The Great Ace Attorney Chronicles und der Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy geplant.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer