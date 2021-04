Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Part 2: Erscheint im Laufe des Jahres für Oculus Quest

Noch in diesem Jahr soll das Science-Fiction-Adventure Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge auf der Oculus Quest fortgesetzt werden: Einen genaueren Release-Zeitraum oder all zu viel Details wollte Facebook beim heutigen Oculus Gaming Showcase noch nicht verraten. Stattdessen gab Entwickler ILMxLAB nur ein schnödes Bild heraus.Auf der Konzeptzeichnung zu sehen ist ein mysteriöser Ithorian sowie sein Übersetzungs-Droide, die sich in Seezelslaks Cantina aufhalten. In Teil 2 des VR-Adventures sollen gleich zwei weitere Geschichten enthalten sein, die auf dem "Kern-Abenteuer" aufbauen. Darin trifft der Spieler u.a. auf den Antiquitätenhändler Dok-Ondar, wie der Oculus-Blog verrät.