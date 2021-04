Cards & Tankards: Gemütlches VR-Kartenspiel startet in den Early Access

Cards & Tankards kombiniert den Spaß eines tradtionellen Strategiekartenspiels mit einer angenehmen Atmosphäre für jede Art von Spieler. Spiel mit anderen Spielern, spiel alleine gegen KI oder genieß die Taverne und guck anderen zu. Diese Entscheidung musst du selber treffen. Also, nimm dir einen Krug mit Bier, wähl dein Lieblingsdeck aus und hab Spaß in Cards & Tankards."

4 Fraktionen (2 verfügbar bei Herausgabe des Spiels) mit einzigartigen Spiel- und Kampfmechaniken

Mehr als 80 Karten zur Auswahl (mehr Karten kommen in der Zukunft!)

Komplett anpassbare Decks

Animierte Karten die zum Leben erweckt werden

Cross-Platform Mehrspielermodus, welcher es leicht macht mit deinen Freunden zu spielen

Competetive und Casual Partien

Teleportieren und freies Bewegen verfügbar

Screenshot - Cards & Tankards (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Cards & Tankards (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Cards & Tankards (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Cards & Tankards (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Cards & Tankards (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality)

Am 20. April 2021 haben Divergent Realities ihr VR-Kartenspiel Cards & Tankards im Early Access für Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index und Windows Mixed Reality veröffentlicht, wo es voraussichtlich in einem Jahr fertiggestellt werden und auch für Oculus Quest erscheinen soll. Der Download via Steam , wo die Nutzerreviews bis dato zu 100 Prozent positiv sind, ist kostenlos (free to play) und soll es auch bleiben.In der Spielbeschreibung heißt es: "Bist du es leid, zu versuchen ein Strategiekartenspiel zu finden, welches ausreichend komplex ist um jede Partie interessant zu machen, aber trotzdem einfach genug ist, dass es jeder spielen kann? Würdest du die Möglichkeit, einer sich unterstützenden Community beizutreten und vielleicht ein paar Freunde zu finden annehmen? Dann hast du Glück, denn Cards & Tankards ist die perfekte Kombination aus VR und Tabletop in einem unglaublich immersiven Paket.Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Alpha Steam Trailer