Perfect Gold: Romantisches Coming-of-Age-Abenteuer für PC veröffentlicht

Eine Geschichte, in der Frauen Frauen lieben: Folge einer herzerwärmenden, Slice-of-Life-Geschichte zwischen zwei Mädchen, die eine zweite Chance auf Liebe und Freundschaft bekommen.

Eine kurze und süße Geschichte: Mit rund 30.000 Wörtern und einer Spielzeit von 2-4 Stunden ist Perfect Gold genau das richtige Spiel für alle, die sich gern mit charaktergetriebenen Visual Novels entspannen.

2 spielbare Charaktere: Erlebe, wie sich die Geschichte durch die Augen von Audrey und Marion entwickelt.

Vollständig synchronisiert: Mit einer Besetzung von talentierten, professionellen englischen Synchronsprechern, die die Charaktere zum Leben erwecken.

Lebendige und animierte Grafiken: Tauche ein in die magische Stadt Castlecoast, die durch animierte Charaktere, Hintergründe und Illustrationen zum Leben erweckt wird.

Interaktive Dialogoptionen: Deine Entscheidungen beeinflussen die Handlungen der Charaktere und wirken sich auf das Ende der Geschichte aus.

Original-Soundtrack: Höre dir die wunderschön komponierten Musiktitel an, die die emotionalsten Momente der Geschichte unterstreichen.

Am 19. April 2021 hat Yangyang Mobile die Visual Novel Perfect Gold für PC veröffentlicht. Auf Steam , wo auch eine kostenlose Demo zum Download bereitsteht, wird noch bis zum 26. April ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (5,93 Euro statt 6,59 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 96 Prozent der 66 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Perfect Gold: The Alchemy of Happiness ist eine kurze Coming-of-Age-Yuri-Visual Novel über zwei ehemalige Freundinnen, die das Nachsitzen schwänzen, um das Sonnenblumenfest zu feiern. In der magischen Stadt Castlecoast lernen die Leser Audrey Clary kennen, eine Alchemiestudentin und Erbin, die insgeheim von einem anderen Leben träumt, und Marion LaRue, eine rebellische Elementarmagie-Studentin auf der Suche nach jemandem, den sie einst liebte."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer