Fanatec CSL DD: Direct Drive Wheel Base zum Kampfpreis angekündigt

Mit dem CSL DD hat Fanatec eine neue Wheel-Base mit Direct-Drive-Technologie angekündigt. Sie soll "bald" zum Kampfpreis von 349,95 Euro erscheinen. Üblicherweise muss man für Direct-Drive-Wheels deutlich tiefer in die Tasche greifen. Fanatec hat mit dem Podium DD1 und Podium DD2 bereits zwei solcher Modelle im Sortiment, wobei der Preis für die günstigere Variante bereits bei 1199,95 Euro angesetzt ist.Das CSL DD bietet eine generelle Kompatibilität zu PC. Zusätzlich lässt sich die Base in Kombination mit kompatiblen Lenkrädern auch an Xbox-Konsolen verwenden. PlayStation-Raser bleiben dagegen außen vor: Laut Angaben von Fanatec gibt es auch keinerlei Pläne, eine PlayStation-Unterstützung via Upgrade nachzureichen.In der Standardversion soll die Wheel Base bereits ein Drehmoment von bis zu 5Nm. Wer sich noch stärkere Kräfte von bis zu 8Nm wünscht, kann noch das optionale Boost-Kit 180 erwerben. Ein Preis für die zusätzliche Peripherie wird nicht genannt.Darüber hinaus stellt Fanatec bereits in Aussicht, dass man die Base auch problemlos auf das neue QR2-System (Quick Release) aufrüsten kann, sobald es verfügbar ist.Angemerkt sei an dieser Stelle, dass man für die knapp 350 Euro "nur" die Lenkrad-Basis erhält. Lenkrad-Kränze, Pedale und Zusatzperipherie wie H-Schaltung oder Handbremse müssen separat angeschafft werden.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer