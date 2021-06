Fanatec CSL DD: Vorbestellungen für das Direct-Drive-Wheel ab sofort möglich + neue Pedale

Screenshot - Fanatec CSL DD (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Fanatec CSL DD (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Fanatec CSL DD (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Fanatec CSL DD (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Fanatec CSL DD (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Fanatec CSL DD (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Fanatec CSL DD (PC, One, XboxSeriesX)

Ab sofort sind Vorbestellungen des Direct-Drive-Wheels Fanatec CSL DD möglich. Im Shop hat man die Wahl zwischen der Standard-Version für 349,95 Euro oder einem Boost Kit 180 Bundle für 479,95 Euro, mit dem die Lenkradkräfte von den ursprünglichen 5 Nm auf 8 Nm steigen. Alternativ ist das Boost Kit für eine spätere Aufrüstung zum Einzelpreis von 149,95 Euro erhältlich. Die Vorbestellungen für das Lenkrad sollen auf ein Exemplar pro Kunde limitiert sein.Im Zuge des Vorbesteller-Starts hat Fanatec außerdem ein neues Pedalset angekündigt: Die CSL Pedale sind aus Stahl gefertigt und bestehen aus Gas- und Bremspedal, die mit Hall-Sensoren ausgestattet sind. Ein zusätzliches Kupplungspedal kann optional für knapp 40 Euro nachgerüstet werden. Das Standard-Set wird für 79,95 Euro angeboten.Für alle, die sich gerne das Direct-Drive-Wheel anschaffen wollen, aber keine Rennsitzvorrichtung besitzen, hat Fanatec außerdem eine Tischklemme im Sortiment, für die man etwa 30 Euro zahlen muss.Das CSL DD bietet eine generelle Kompatibilität zu PC. Zusätzlich lässt sich die Base in Kombination mit kompatiblen Lenkrädern auch an Xbox-Konsolen verwenden. PlayStation-Raser bleiben dagegen außen vor: Laut Angaben von Fanatec gibt es auch keinerlei Pläne, eine PlayStation-Unterstützung via Upgrade nachzureichen.