Strategic Mind: Fight for Freedom: Der Befreiungskrieg beginnt Ende Mai

Am 21. Mai 2021 wollen die ukrainischen Entwickler Starni Games das im Zweiten Weltkrieg verortete Strategiespiels Strategic Mind: Fight for Freedom für PC veröffentlichen. Auf GOG und Steam , wo auch eine kostenlose Demo zum Download bereitsteht, kann man die historische Rundentaktik schon auf die Wunschliste setzen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Strategic Mind: Fight for Freedom ist ein historisches rundenbasiertes Strategiespiel in der WWII Ära. Du wirst in Europa, Afrika und Burma kämpfen. Wirst Du das Gefechtsfäld vor deinen Angriffen aufklären oder bevorzugst Du eine schnellere, aggressivere Taktik? Wirst Du das Dunkel der Nacht oder schlechtes Wetter zu Deinem Vorteil nutzen oder Dich an die feindlichen Stellungen heranschleichen oder aber das Wetter für Dein Scheitern verantwortlich machen? Wirst Du den Einheimischen helfen oder sie ihrem Schicksal überlassen? Es ist an Dir die letzte Festung der Freiheit und Demokratie in Europa vor den totalitären Übergriffen der Achsenmächte zu bewahren.Das Spiel beinhaltet zwei Kampagnen: Die britische setzt sich aus historisch korrekten Schlachten zusammen während die US-Amerikanische Kampagne historische Operationen bis zum Sieg über Nazi-Deutschland, sowie eine Reihe fiktiver Schlachten gegen die UdSSR im Anschluss daran beinhaltet. Dabei hat unser Entwicklerteam, das sich allesamt aus WW2-Enthusiasten zusammensetzt, große Sorgfalt in Bezug auf historische Details walten lassen.Begleite die britische Armee von der Landung in Norwegen bis zur Befreiung Norditaliens. Kommandiere Deine Einheiten in den Momenten bitterer Niederlagen, aber auch in denen strahlenden Triumphs. Leite die Evakuierung in Dünkirchen. Bekämpfe die Japaner auf Burma und die Italiener in Afrika. Führe die große Wende im Kampf gegen die Wehrmacht bei El Alamein herbei. Beende den Krieg in Nordafrika und führe 1943 eine erfolgreiche Landung in Italien durch.Sei von der Landung am D-Day bis zum Fall Berlins dabei. Stelle den Erfolg der Operation Market Garden sicher, wehre die letzte deutsche Offensive in den Ardennen ab und führ den entscheidenden Schlag bis ins Herz des deutschen Reichs aus. Erlebe dann die alternative Geschichte von 1946 und stell Dich Deinem herausfordernsten Gegner - der Roten Armee. Kommandiere US- und alliierte Streitkräfte und minimiere Deine Verluste. Setze die Einheiten aller alliierten und befreiten Länder ein, um maximale Synergien zu erzielen. Nutze alle verfügbaren Mittel, um Freiheit und Demokratie bis nach Osteuropa zu bringen.Mit Strategic Mind: Spirit of Liberty wurde vor Kurzem bereits der nächste Teil der Strategiespielreihe angekündigt (wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Story Trailer