DreamWorks Spirit - Luckys Großes Abenteuer: Spiel zum Animationsfilm galoppiert auch auf Konsolen

Am 24. bzw. 25. Juni 2021 haben aheartfulofgames, Outright Games und Bandai Namco Entertainment das bereits Anfang des Monats auf PC ( Steam ) und Google Stadia erschienene Action-Adventure DreamWorks Spirit - Luckys großes Abenteuer auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Via PlayStation Store Microsoft Store und eShop kostet das auch als Boxversion für PS4 und Switch im Handel erhältliche Spiel zum Animationsfilm "Spirit - Frei und ungezähmt" jeweils 39,99 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "Wohin wird dich Luckys Schatzkarte führen? Du kannst als Lucky auf ihrem treuen Mustang Spirit reiten und sie auf einem aufregenden, neuen Abenteuer in Miradero begleiten. Eine weitläufige Grenzregion mit spannenden Aufgaben und wilden Tieren wartet darauf, von dir erkundet zu werden. Mit Luckys furchtlosen besten Freundinnen Abigail und Pru an deiner Seite ist Spaß garantiert!Es gilt auch Gefahren zu bewältigen, wie den Pferdedieb Hendricks, der ein wenig zu viel Interesse an deiner Schatzsuche zeigt. Doch zusammen mit den Mädels und der wachsenden Bindung zwischen Lucky und Spirit kannst du zu einer wahren Grenzland-Expertin werden. Freundschaft, die Pflege von Spirit und Erkundung sind der Schlüssel zur Enthüllung des Geheimnisses – und zum Austricksen des bösartigen Hendricks.Das Landleben ist aufregend und bietet viele Abenteuer. Du kannst durch 5 verschiedene Regionen rund um Miradero reiten, Gegenstände zum Sammeln finden und versteckte Wege und Tiere - sowohl freundlich als auch gefährlich - entdecken Mit Aufgaben wie Expresslieferungen und Tierrettungen kannst du den Bürgern hilfreich zur Seite stehen. Du kannst deine Kamera verwenden, um die Schönheit der Landschaft einzufangen, und Spirit in spannenden Pferderennen zum Sieg führen.Wenn es Zeit zum Entspannen ist, kannst du deinen Stil mit Outfits und Gegenständen, die du auf deinen Abenteuern gefunden hast, individuell anpassen, und in den Ställen von Miradero kannst du Spirit striegeln und umarmen. Je stärker die Bindung zwischen euch wird, desto weiter kann Spirit über die große Grenze hinaus reiten. Wird du den wahren Schatz von Miradero finden – und beschützen?"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer