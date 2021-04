Screenshot - Grotto (iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Grotto (iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Grotto (iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Grotto (iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Grotto (iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Grotto (iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Grotto (iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Grotto (iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Grotto (iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Grotto (iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Grotto (iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Grotto (iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Grotto (iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Grotto (iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One)

Mit Grotto haben die spanischen Entwickler Brainwash Gang ( Nongünz The Longest Road on Earth ) und Indie-Publisher Digerati ein narratives Wahrsager-Abenteuer angekündigt, das in der zweiten Jahreshälfte 2021 für PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und iOS erscheinen soll. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen.Die Macher beschreiben Grotto als mystisches Erzählspiel, in dem man in die Rolle eines Wahrsagers schlüpft, der zurückgezogen in einer Grotte lebt und den primitive Stammesmitglieder in unterschiedlichen Angelegenheiten um Rat bitten. Mithilfe von Sternen und Knochen versucht man Probleme zu lösen und Entscheidungen zu treffen, die tiefgreifende Auswirkungen haben können.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer