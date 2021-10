Grotto: Mystisches Wahrsager-Abenteuer der Nongünz-Macher rückt näher

Schau vom heiligen Fels aus zum Himmel, merke dir die Konstellationen und lese aus den Sternen.

Lerne, aus den Knochen zu lesen, und sage die Zukunft voraus, oder trete mit denen in Kontakt, die bereits gegangen sind.

Lerne dein Volk kennen und hilf ihnen, sich ihren Problemen zu stellen.

Wähle deine Antworten sorgfältig, denn du bestimmst die Gegenwart und die Zukunft deines Stammes. Ihr Überleben und ihr Schicksal hängt von deinen Worten ab.

Ein Mischung aus 2D und 3D, die die geschlossene Welt von Grotto zum Leben erweckt.

Am 20. Oktober 2021 wollen die spanischen Entwickler Brainwash Gang ( Nongünz The Longest Road on Earth ) und Indie-Publisher Digerati das narrative Wahrsager-Abenteuer Grotto für PC veröffentlichen. Auf Steam kann man bereits eine kostenlose Demo des auch via GOG und Humble Store erscheinenden Titels herunterladen. Umsetzungen für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch sollen Anfang 2022 folgen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Grotto ist ein mystisches Erzählerlebnis. Du bist der Soothsayer. Derjenige, der mit den Sternen reden und ihre Mitteilungen offenbaren kann. In Zeiten des Chaos, wendet sich der Stamm des Tals an dich, um deine Gabe der Prophezeiung in Anspruch zu nehmen. Ihr Schicksal hängt von deinen Prophezeiungen ab. Zerbrich dir den Kopf über jede Konstellation oder lass die Sterne in deine Gedanken eindringen. Du bist der Soothsayer und nur du kennst die Zukunft."Als Hauptmerkamle werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer