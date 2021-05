Evercade VS: Vorbestellungen der stationären Retro-Konsole ab sofort möglich

Blaze Entertainment hat den Vorverkauf der stationären Retro-Konsole Evercade VS gestartet , die am 3. November erscheinen soll. Zum Preis von 99,99 Euro erhält man das Starter-Pack, das neben dem Gerät samt einem Controller auch die Technos Arcade 1 Cartridge umfasst.Das Premium Pack enthält zusätzlich einen weiteren Controller und die Data East Arcade 1 Cartridge. Verfügbar ist zum jetzigen Zeitpunkt außerdem noch die Founder's Edition zum Preis von knapp 190 Euro, die weitere Extras wie Cartridges, Handheld-Linkkabel und Goodies beinhaltet. Käufer dieser Edition, die exklusiv bei Funstock angeboten wird, werden außerdem in den Evercade-Credits als Unterstützer gelistet.Mehr zur Retro-Konsole erfahrt ihr hier . Den mobilen Handheld-Bruder Evercade haben wir bereits einem Test unterzogen.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer