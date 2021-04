Rogue Spirit: Roguelite-Abenteuer mit Stealth-Elementen angekündigt

Screenshot - Rogue Spirit (PC) Screenshot - Rogue Spirit (PC) Screenshot - Rogue Spirit (PC) Screenshot - Rogue Spirit (PC) Screenshot - Rogue Spirit (PC) Screenshot - Rogue Spirit (PC) Screenshot - Rogue Spirit (PC) Screenshot - Rogue Spirit (PC) Screenshot - Rogue Spirit (PC) Screenshot - Rogue Spirit (PC) Screenshot - Rogue Spirit (PC) Screenshot - Rogue Spirit (PC) Screenshot - Rogue Spirit (PC) Screenshot - Rogue Spirit (PC) Screenshot - Rogue Spirit (PC) Screenshot - Rogue Spirit (PC) Screenshot - Rogue Spirit (PC) Screenshot - Rogue Spirit (PC) Screenshot - Rogue Spirit (PC) Screenshot - Rogue Spirit (PC) Screenshot - Rogue Spirit (PC) Screenshot - Rogue Spirit (PC) Screenshot - Rogue Spirit (PC) Screenshot - Rogue Spirit (PC) Screenshot - Rogue Spirit (PC) Screenshot - Rogue Spirit (PC)

Mit Rogue Spirit haben die Breslauer Entwickler Kids With Sticks und Publisher 505 Games ein von japanischen Anime inspiriertes 3D-Action-Adventure angekündigt, das im August 2021 im Early Access für PC erscheinen und voraussichtlich sieben Monate später fertiggestellt werden soll. Eine kostenlose Demo soll aber schon am 9. Juni auf Steam erhältlich sein, wo man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen kann."Wir freuen uns, mit einem so erfahrenen Publisher zusammenzuarbeiten. Dank 505 Games konnten wir die Kids With Sticks-Initiative ins Leben rufen und uns ganz auf die Entwicklung von Rogue Spirit konzentrieren. Wir wollen das Rogue-lite-Genre mit einer neuen Spielmechanik bereichern, die es ermöglicht, von Feinden Besitz zu ergreifen und ihre Fähigkeiten in sich aufzunehmen", so Andrzej Koloska, Miteigentümer von Kids With Sticks.Spielbeschreibung des Herstellers: "Rogue Spirit ist ein farbenfrohes und grafisch brillantes 3D-Roguelite-Action-Spiel mit leichten Stealth-Elementen, das vom Indie-Studio Kids With Sticks entwickelt wird - einem kleinen, aber beeindruckenden Team von Branchenveteranen mit einem großen Erfahrungsschatz in der Entwicklung von AAA-Titeln. Das Einzelspieler-Action-Adventure versetzt die Spieler:innen in die Rolle des Geists des ehemaligen Prinzen von Midra. Sie müssen feindliche Charaktere in Besitz nehmen und deren Fähigkeiten absorbieren, um das Land aus den Fängen einer bösen, allgegenwärtigen Macht zu befreien. Rogue Spirit ist von der japanischen und südasiatischen Kultur ebenso wie von populären Anime inspiriert und vereint modernes Gameplay und Fiktion aus dem feudalen Japan in einem grafisch beeindruckenden Spielerlebnis.Rogue Spirit startet zunächst im August als Early-Access-Version. Das Spiel kann dann mit Unterstützung des Community-Feedbacks weiter wachsen und wird schließlich 20 spielbare Charaktere mit verschiedenen Fähigkeiten, Waffen und eigenen Spielstilen beinhalten, sowie zehn prozedural generierte Level in fünf verschiedenen Biomen. Die Vision ist es, dass jede neue Session von Rogue Spirit ungebrochen spannend und fesselnd ist. Während die Spieler:innen voranschreiten, treffen sie auf verschiedene Feinde und Endgegner, die es erfordern, das Maximum aus ihren Fähigkeiten und Upgrades herauszuholen."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer