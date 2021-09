Rogue Spirit: Gestaltwandlerisches Roguelite-Abenteuer schleicht sich in den Early Access

Am 1. September 2021 haben Kids With Sticks und 505 Games das mit leichten Stealth-Elementen aufwartende und von japanischen Anime inspirierte 3D-Action-Adventure Rogue Spirit ab 16,99€ bei kaufen ) im Early Access für PC veröffentlicht, wo es voraussichtlich in sieben Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam , wo bis dato 80 Prozent der Nutzerreviews positiv sind, wird noch bis zum 8. September ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (17,99 Euro statt 19,99 Euro)."Unser Dank gilt allen Spielerinnen und Spielern, die die Demo ausprobiert haben", so Studioleiter Andrzej Koloska. "Ihr Feedback hat uns sehr bei der Gestaltung von Rogue Spirit geholfen und wir hoffen, dass wir auch im Early Access weiter durch unsere Community wachsen und immer besser werden können."Spielbeschreibung des Herstellers: "Tausende von Jahren ging es im Königreich Midra relativ friedlich zu – so lange, bis die Armeen des Chaos die Barriere einrissen, die die Realität und die Geisterwelt voneinander trennte. Nun vergrößert der Dämonenkönig Tag für Tag seine Streitmacht, indem er von allen Seelen Besitz ergreift, die seinen Weg kreuzen. Das Vergessene Kloster unternimmt einen letzten Versuch, ihn aufzuhalten, und beschwört den Geist des Helden herauf, der den Dämonenkönig beim letzten Mal verbannte: der Prinz von Midra, der vor Generationen lebte.Mithilfe seiner neuentdeckten Geistfähigkeiten muss der Prinz den Dämonenkönig stürzen. Er kann sich in Geistergestalt an seine Gegner heranschleichen und von ihnen Besitz ergreifen, um ihre Körper im Kampf zu steuern. Es gilt, die Waffen, Fähigkeiten und Spielstile von zunächst zehn verschiedenen Gegnern (bei Veröffentlichung der Version 1.0 zwanzig) zu meistern, um sich an eine Welt anzupassen, die ständig im Wandel ist. Dabei tauscht der Spielercharakter immer wieder den Körper, um Gesundheit zu regenerieren und weiterzukämpfen und letztendlich die böse Macht zu besiegen, die das Land verdirbt.Im Early Access gibt es die ersten sechs prozedural generierten Level in fünf verschiedenen Biomen, deren wunderschöne 3D-Grafik von Studio Ghibli-Filmen wie Prinzessin Mononoke und Nausicaä aus dem Tal der Winde inspiriert wurde. Wälder, Sümpfe, Dörfer und vieles mehr warten nur darauf, erkundet zu werden. Gleichzeitig offenbaren sich Geheimnisse und Endgegner, um die Körpertausch-Kräfte des Prinzen auf die Probe zu stellen. Zwischen den Begegnungen können dauerhafte Upgrades freigeschaltet werden und man kann Dutzende von Fähigkeiten und Essenzen verbessern, durch die jeder Durchlauf einzigartig wird."Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer