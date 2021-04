Angels of Death: Psychologisches Horrorabenteuer sucht PS4 und Xbox One heim

Screenshot - Angels of Death (One) Screenshot - Angels of Death (One) Screenshot - Angels of Death (One) Screenshot - Angels of Death (One) Screenshot - Angels of Death (One) Screenshot - Angels of Death (One)

Am 21. bzw. 22. April 2021 haben PLAYISM und Active Gaming Media Makoto Sanadas bereits für PC, iOS, Android sowie Nintendo Switch erschienenes und auf Steam bis dato von knapp 3.000 Nutzern "sehr positiv" bewertetes 2D-Horror-Adventure Angels of Death auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Im PlayStation Store kostet der Download des per RPG Maker erstellten Titels 12,49 Euro, während im Microsoft Store 14,99 Euro fällig werden.In der Spielbeschreibung heißt es: "Ein bizarres Versprechen ist der Beginn eines sonderbaren Bündnisses zweier widerwilliger Gefährten. Was ist das für ein Ort? Warum wurden die beiden dort eingeschlossen? Und welches Schicksal erwartet sie? Die verzweifelte Flucht aus einem auf mysteriöse Weise verschlossenen Gebäude beginnt!"Letztes aktuelles Video: Xbox One Trailer