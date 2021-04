Touhou Hyouibana - Antinomy of Common Flowers: Anime-Brawler schlägt auch auf PS4 und Switch zu

Screenshot - Touhou Hyouibana - Antinomy of Common Flowers (Switch) Screenshot - Touhou Hyouibana - Antinomy of Common Flowers (Switch) Screenshot - Touhou Hyouibana - Antinomy of Common Flowers (Switch) Screenshot - Touhou Hyouibana - Antinomy of Common Flowers (Switch) Screenshot - Touhou Hyouibana - Antinomy of Common Flowers (Switch) Screenshot - Touhou Hyouibana - Antinomy of Common Flowers (Switch)

Am 22. April 2021 haben Twilight Frontier, Team Shanghai Alice und Phoenixx das bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato von über 1.500 Nutzern "sehr positiv" bewertete 2D-Beat'em-Up Touhou Hyouibana - Antinomy of Common Flowers auch für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store und eShop kostet jeweils 29,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "'Touhou Hyouibana - Antinomy of Common Flowers' ist ein Versus-Action-Spiel, bei dem du die Kontrolle über die Bewohner von 'Gensokyo' übernimmst, einem Ort, an dem Menschen und Youkai zusammenleben und die Geschichte der wiederkehrenden Vorfälle bis zu deren Lösung verfolgen.Diese Mädchen sind nicht an die Schwerkraft gebunden, ihr Kampf findet in allen Richtungen in einem riesigen Luftraum statt. Tief mit Shootern verwurzelt kannst du zuschauen, wie verschiedene Projektile aus allen Entfernungen im Kreuzfeuer ein großartiges Spektakel zaubern. Die Kernmechanik dieses Spiels ist 'Perfektbesitz' - realisiere einen hitzigen Hochgeschwindigkeits-Tag-Battle, bei dem die Charaktere ein Team bilden und je nach Schlachtfeld ein- und aussteigen. Wähle deine beiden Lieblingsfiguren oder strebe nach dem stärksten Duo - Du hast die Wahl.Wähle dein Duo und beobachte, wie sich die Geschichte aus zwei verschiedenen Blickwinkeln entwickelt, während sie durch die Geschichte mit den Vorfällen schreiten. Erobere die 'Spell Card' derer, die dir im Weg stehen, um Stufen zu meistern und die Geschichte in diesem Spielmodus voranzutreiben. Das Abschließen ihrer Geschichten wird neue Geschichten freischalten, während die Wahrheit hinter den Perfektbesitz-Vorfällen ans Licht kommt. Im Versus-Spielmodus wählst du ein Duo aus, das du frei kontrollieren und unter gleichen Bedingungen kämpfen lassen kannst. Du kannst aus der Ferne gegen Spieler kämpfen, indem du NETWORK auswählst."