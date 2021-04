Skydome: Battle-Arena mit Tower-Defense-Einflüssen lädt zur offenen Beta

"MOBA und Tower Defense treffen im Spiel nahtlos aufeinander und machen es so zu einem einzigartigen Mix aus kooperativem sowie kompetitivem Gameplay. Skydome bietet eine stetig wachsende Welt voller packender Geschichten und vielfältiger Charaktere. Wagemutige Spieler müssen ein Team aus fähigen Helden zusammenstellen, um ihre Basis zu verteidigen, feindliche Mauern zu zerstören, und packende Nebenquests zu erfüllen.



Der Ausgang eines Matches hängt stark vom Zusammenspiel des Teams und seiner individuellen Heldenfähigkeiten ab. Hoch über den Wolken, entsendet der Tempel seine Champions, um Armeen und Monster zu bekämpfen. Dabei setzen sie ihre eigenen, individuellen Strategien und Fähigkeiten ein, um Befestigungen und Türme zu errichten und die Kampfarena zu dominieren. Kein Champion gleicht dem anderen, was dem Spieler endlose Möglichkeiten eröffnet, neue Fähigkeiten und Taktiken zu erkunden.



In Skydome tauchen die Spieler direkt in rasante isometrische Action-Kämpfe ein. Je nach Spielstil können die Spieler in Viererteams ausgeklügelte Strategien entwickeln oder sich dem Kampf stellen, indem sie spezielle Interventionsfähigkeiten einsetzen, um ihre Gegner zu sabotieren. Komplexe Labyrinthe, magische Portale, gefährliche Dschungel und Zeitmanipulation können strategisch eingesetzt werden, um der ultimative Champion dieses epischen Tower-Defense-Spiels zu werden.







Main Features:



- Champions mit individuellen Fähigkeiten, Türmen und Kräften

- Schnelles Action-Strategie-Gameplay in isometrischem 3D

- Spieler können Mauern und Türme errichten, um ihre Map zu verteidigen

- Einsatz von Interventionsfähigkeiten, um die gegnerische Verteidigung gezielt zu untergraben

- MOBA-typische Dschungelgebiete mit einzigartigen Bossgegnern

- Invasionssystem: Bezwinge Monster-Wellen, die in dein Gebiet eindringen, und setze Buffs, zusätzliche Truppen und mehr ein, um deine Feinde zu schlagen

- 4-vs-4 Multiplayer-Matches: Verbünde dich mit deinen Mitstreitern, um deine Konkurrenz zu überlisten

- Saisonales Ranglistensystem zum Release



gamigo und Kinship Entertainment werden während der verschiedenen Launch-Phasen des Spiels und auch nach der Veröffentlichung reichlich Content bereitstellen. Im Laufe der Zeit werden neuen Gameplay-Elementen, zusätzlichen Champions, Karten und vieles mehr implementiert werden. Weitere Einblicke in den neuen Titel werden in den kommenden Wochen auf der offiziellen Website des Spiels veröffentlicht."

Gamigo hat den Starttermin der Closed Beta für sein Online-Spiel Skydome auf dem PC angekündigt. Jeder Interessierte kann sich ab sofort für die begrenzte Zahl an Plätzen bewerben: Die Closed Beta startet am 27. April - ab diesem Datum und in den darauffolgenden Wochen sollen ausgewählte Bewerber ihre Einladung zum Spiel erhalten, so Gamigo. Der weltweite Start der Vollversion ist fürs vierte Quartal 2021 angesetzt.