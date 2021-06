Skydome: Stresstest-Sessions starten im Rahmen der Closed Beta

Champions mit individuellen Fähigkeiten, Türmen und Kräften

Schnelles Action-Strategie-Gameplay in isometrischem 3D

Spieler können Mauern und Türme errichten, um ihre Map zu verteidigen

Einsatz von Interventionsfähigkeiten, um die gegnerische Verteidigung gezielt zu untergraben

MOBA-typische Dschungelgebiete mit einzigartigen Bossgegnern

Invasionssystem: Bezwinge Monster-Wellen, die in dein Gebiet eindringen, und setze Buffs, zusätzliche Truppen und mehr ein, um deine Feinde zu schlagen

4-vs-4 Multiplayer-Matches: Verbünde dich mit deinen Mitstreitern, um deine Konkurrenz zu überlisten

Saisonales Ranglistensystem zum Release

Im Rahmen der geschlossenen Beta schlagen Kinship Entertainment und Gamigo das nächste Kapitel für Skydome auf: Die Mischung aus MOBA und Tower Defense soll ab sofort in regelmäßigen Abständen bis zur für Juli geplanten Veröffentlichung im Early Access einem Stresstest unterzogen werden.Der erste steht bereits am 4. Juni ab 17 Uhr an und soll bis zum 7. Juni um 14 Uhr dauern. Positiver Nebeneffekt: Für die Stresstests werden weitere Wellen an interessierten Teilnehmern für die Closed Beta zugelassen. Wer ebenfalls hineinschnuppern und an den Stresstests mitwirken möchte, kann sich auf der offiziellen Webseite registrieren.Features laut Hersteller:Letztes aktuelles Video: Official Gameplay Trailer