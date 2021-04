Turnip Boy Commits Tax Evasion: Kleine Rübe will die Gemüseregierung stürzen

Ein spannendes Einzelspieler-Abenteuer voller Steuerhinterziehung, Kleinkriminalität und mehr.

Dungeons voller Rätsel, Gegner und seltener Schätze, um deine Schulden zurückzuzahlen.

Kämpfe gegen gigantische Bestien, die die Gartengemeinschaft terrorisieren.

Ziehe und ernte Pflanzen, die dich bei deiner Reise unterstützen.

Eine großartige Besetzung schrulliger Lebensmittelfiguren, alle mit ihren eigenen Geschichten und Problemen.

Ein Haufen Steuerdokumente zum Zerreißen, was deine Spuren verwischt und vielleicht die Regierung zu Fall bringt.

Sammle Hüte und wähle, wann du welchen trägst.

Unterschiedliche Ausgänge der Geschichte, abhängig davon, wie effektiv du Steuerhinterziehung begehst.

Eine tiefgründige Geschichte der Welt und wie sie zu dem wurde, was sie jetzt ist.

Screenshot - Turnip Boy Commits Tax Evasion (PC) Screenshot - Turnip Boy Commits Tax Evasion (PC) Screenshot - Turnip Boy Commits Tax Evasion (PC) Screenshot - Turnip Boy Commits Tax Evasion (PC) Screenshot - Turnip Boy Commits Tax Evasion (PC) Screenshot - Turnip Boy Commits Tax Evasion (PC)

Am 22. April 2021 haben Snoozy Kazoo und Graffiti Games das 2D-Action-Adventure Turnip Boy Commits Tax Evasion für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Via Steam itch.io und eShop wird aktuell ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 12,49 Euro bzw. 14,99 Euro/Dollar gewährt. Im Humble Store gibt es sogar 25 Prozent Rabatt. Eine Veröffentlichung via GOG ist ebenfalls geplant. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 92 Prozent von 156 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Übernimm die Kontrolle über eine liebenswerte Rübe, die zugleich eine absolute Bedrohung für die Gesellschaft ist. Nachdem du deine Steuern nicht gezahlt hast und aus deinem Haus zwangsgeräumt wurdest, musst du dich auf die epische Quest begeben, deine enormen Schulden bei Bürgermeister Zwiebel abzuzahlen. Gärtnere Werkzeuge, um pflantastische Rätsel zu lösen, exzentrisches Obst und Gemüse zu treffen und tückische Kämpfe gegen kleine und große Tiere zu bestehen. Entdecke auf deiner Reise, was die Gartengemeinschaft verdirbt, und erhebe dich, um eine korrupte Gemüseregierung zu stürzen!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer