Sheltered 2: Der endzeitliche Überlebenskampf hat begonnen

Fraktionen: Das neue Fraktionssystem von Sheltered 2 ermöglicht es dir, Beziehungen zu anderen Gruppen aufzubauen, durch die du Ressourcen und Unterstützung für deine Basis erhältst. Du kannst aber auch zu den Waffen greifen und die Dinge auf die alte Art regeln.

Ressourcen-Management: Finde eine Balance zwischen den Dingen, die deine Überlebenden brauchen und wollen, verwalte die knappen Ressourcen, stelle alles her, was du benötigst und warte die Ausrüstung des Unterschlupfs, um das Überleben der Gruppe sicherzustellen.

Permadeath: In Sheltered 2 ist dein Anführer die wichtigste Person des Unterschlupfs. Wenn er oder sie stirbt, ist das Spiel vorbei. Hunger, Sauerstoffmangel, extreme Temperaturen und Kämpfe sind nur einige der Herausforderungen, mit denen du im Ödland von Sheltered 2 konfrontiert wirst. Und ohne die Möglichkeit eines Respawns könnte jede Entscheidung tödlich sein.

Kampf & Waffen: Wenn die Verhandlungen scheitern, kannst du auf viele unterschiedliche provisorische Waffen zurückgreifen, um dich um deine Widersacher zu kümmern. Bestreite rundenbasierte Kämpfe, um an die wichtigen Ressourcen zu gelangen, die du zum Überleben benötigst.

Charaktere: Deine Überlebenden haben eigene Persönlichkeiten, Eigenschaften, Wünsche und Skills. Personalisiere sie nach Belieben und mache die Mitglieder deiner Fraktion einzigartig.

Fahrzeuge: Finde und repariere Fahrzeuge – von Fahrrädern bis hin zu Pick-up-Trucks – um das Ödland zu erkunden.

Am 21. September 2021 haben Unicube und Team17 die post-apokalyptische Survival-Management-Simulation Sheltered 2 ab 16,99€ bei kaufen ) für PC veröffentlicht . Via GOG und Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "ausgeglichen" sind, wird jeweils ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis des Sheltered -Nachfolgers gewährt (17,99 Euro statt 19,99 Euro). In der Spielbeschreibung heißt es: "Die Welt, wie wir sie kannten, ist vor zwei Jahren untergegangen. Der letzte Rest der Menschheit hat sich in Fraktionen aufgesplittert. Wirst du sie vereinen oder erobern?Sheltered 2 baut auf dem ursprünglichen Fan-Liebling aus dem Jahr 2015 auf und hat neue Herausforderung sowie ein tiefgängiges strategisches Gameplay zu bieten. Deine Aufgabe ist es, einen Anführer zu erstellen und eine Fraktion aufzubauen, während du die Ressourcen verwaltest und dich sowohl um natürliche als auch menschliche Bedrohungen kümmerst. Hunger, Durst, Strahlung und Gegner – an jeder Ecke lauert der Tod.Das neue Fraktionssystem von Sheltered 2 ist der Schlüssel zum Erfolg einer Basis. Schicke Expeditionen los, um das riesige Ödland zu erkunden und Beziehungen (oder Rivalitäten) aufzubauen. Handle mit Ressourcen, um zusammen aufzublühen, oder nutze das erweiterte Kampfsystem, um dich mit deinen Rivalen anzulegen und deine Dominanz über das Ödland auszubauen. Wirst du dich mit den anderen Fraktionen verbünden oder sie unterdrücken?"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer