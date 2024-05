Mortal Kombat 2: Zweiter Teil erscheint im Oktober 2025 in den Kinos

Nachdem schon zu Beginn des laufenden Kalenderjahres feststand, dass die Dreharbeiten rund um dendesoffiziell abgeschlossen seien, verrät man uns nun auch den offiziellenVon vielen bereits ohnehin erwartet, soll esendlich so weit sein undüber die Leinwände der Lichtspielhäuser flimmern. Den konkreten Termin nennt man dabei ebenfalls.Wie Variety berichtet, zieltmit dem Veröffentlichungstermin für den zweiten Teil der aktuellen Mortal Kombat-Filmreihe auf den. Auch diedürfen sich über einen parallelen Starttermin freuen. Angekündigt wurde die Fortsetzung bereits im, womit Fans des Franchise sich so über dreieinhalb Jahre gedulden mussten, ehe es weitergeht.Alsfür Mortal Kombat 2 fungierte(Moon Knight), alshielt man auch weiterhin anfest. Was den Cast anbelangt dürfen wir uns hingegen auf ein paar neue Gesichter freuen, darunter auch, der den meisten aus seiner Paraderolle in der Amazon-Serie The Boys bekannt sein dürfte.Er schlüpft in den muskelbepackten Körper von Fan-Liebling, der im aktuellenwird. Derund wartete mit einem taufrischen Charakter namens Cole Young in der Rolle des Hauptprotagonisten auf.Letztes aktuelles Video: Trailer