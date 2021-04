Grand Casino Tycoon: Open Playtest der Casino-Simulation steht an

Was der Spieler braucht: Der gewiefte Manager kann mit dem Bedürfnissystem die wichtigsten Attribute jedes Gasts, von Hunger über Durst bist zum Ausgabenniveau beobachten und manipulieren, um so die perfekte Stimmung und Umgebung zu schaffen.

Klein anfangen, groß träumen: Ein ausgefeilter Tech-Tree erlaubt es dem cleveren Casino-Boss, sein Etablissement stets auf dem neuesten Stand der Glücksspieltechnologie zu halten. Je besser das Casino und seine Ausstattung, desto höher die Verdienstmöglichkeiten!

Was wird hier gespielt? Missionen oder freies Spiel: Ein durchdachter Kampagnenmodus nebst einem offenen Sandbox-Mode erlauben es den Spielern, alle Arten von Casino-Management zu erleben.

Innenarchitektur macht den Unterschied: Gestalte das perfekte Layout mit einer Vielzahl von aufregenden Spielen, von hellen und farbenfrohen Spielautomaten bis hin zu den Klassikern wie Blackjack, Craps und natürlich Roulette. Zusätzlich sorgen die passende Musik und Dekorationen für das passende Ambiente und ein schnelles Wiedersehen der Gäste!

Ein Stern, der Michelins Namen trägt: Casinos sind nicht nur zum Spielen da. Wird eine opulente Auswahl an feinen Speisen und köstlichen Cocktails angeboten, werden die Gäste mehr Geld ausgeben und ihre Besuchszeit erhöhen

Wie die Faust aufs Auge: Ein gewiefter Casino-Tycoon setzt Sicherheitskameras, Pitbosse und andere "Kontrollobjekte" ein, um eine perfekte Mischung aus Gewinnern, Verlierern und vor allem "Big Spendern" zu erhalten.

Am kommenden Wochenende wollen Aerosoft und die stillalive studios einen Open Playtest ihrer Casino-Simulation Grand Casino Tycoon ab 24,99€ bei vorbestellen ) veranstalten. Der Test soll direkt im Anschluss an einen Livestream mit Julian Mautner, CEO der stillalive studios, und Fabian Boulegue, Producer bei Aerosoft, am Freitag, den 30. April 2021 um 15:30 Uhr via Steam starten und bis zum Sonntagabend, den 2. Mai andauern. Außerdem sollen unter allen Teilnehmern fünf Grand Casino Tycoon Deluxe Kits bestehend aus einem Grand Casino Tycoon-Koffer mit Pokerchips, einer Retail-Version von Grand Casino Tycoon, einem Würfelset, einem Hoodie im Vegas-Design und einer Sonnenbrille für das perfekte Pokerface verlost werden.Spielbeschreibung des Herstellers: "In Grand Casino Tycoon dreht sich alles um die Gäste, ihre Persönlichkeiten und ihre Vorlieben - nur, wer die unterschiedlichen Arten von Gästen richtig bedient, schafft es, sie zum Spielen zu bringen und ihnen so das Geld aus der Tasche zu ziehen. Dabei gilt es, jedes Detail im Auge zu behalten, von der strategischen Platzierung der Spielautomaten und Tische bis zur Verfügbarkeit von Bars und Restaurants für das leibliche Wohl. Das Design des Casinos ist dabei nur die halbe Miete: Wer die Spieler nicht im Auge behält, ihre Bedürfnisse nicht analysiert und seine Entscheidungen darauf anpasst, der wird langfristig keinen Erfolg haben."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer