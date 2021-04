Bonfire Peaks: Rätselabenteuer über das Verbrennen aller Besitztümer im Anmarsch

Verbrenne dein Hab und Gut in leicht zu erlernenden, schwer zu meisternden Rätseln.

Straight to the point: Ein kopflastiges Erlebnis in elegantem Leveldesign ohne Leerlauf.

100+ teuflisch schwierige Levels, verstreut über eine atmosphärische Oberwelt. Hängst du fest? Hebe den Level für später auf!

Ein Fest für die Augen: Sokoban-Mechaniken, gerendert mit lebendiger, opulenter Voxel-Kunst.

Ein ruhiger und atmosphärischer Soundtrack, der dein Gehirn beruhigt, während du dich mit kniffligen Rätseln beschäftigst.

Haben wir erwähnt, dass es herausfordernd ist? Nun, es ist schließlich ein Draknek-Spiel!

Screenshot - Bonfire Peaks (PC)

Im Sommer 2021 will der kanadische Designer, Künstler und Musiker Corey Martin zusammen mit Draknek & Friends ( A Monster's Expedition A Good Snowman Is Hard To Build und Sokobond ) das voxel-basierte Puzzle-Adventure Bonfire Peaks , in dem man seinen gesamten Besitz verbrennen muss, via Steam, Epic Games Store und itch.io für PC veröffentlichen. Auf Valves Download-Portal ist bereits eine kostenlose Demo verfügbar.Spielbeschreibung des Herstellers: "Vorwärts, aufwärts und nichts zurücklassen: In Bonfire Peaks müssen Spieler die Spitze einer mysteriösen Inselruine erklimmen und auf dem Weg dorthin alles verbrennen, was sie besitzen. Mit Stunden voller meisterhaft gestalteter Rätsel, einer atemberaubend schönen Voxel-Oberwelt und keinem einzigen Moment Leerlauf."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer