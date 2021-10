Bonfire Peaks: Das Verbrennen aller Besitztümer kann beginnen

Verbrenne dein Hab und Gut in leicht zu erlernenden, schwer zu meisternden Rätseln.

Am 30. September 2021 der kanadische Designer, Künstler und Musiker Corey Martin zusammen mit Draknek & Friends das voxel-basierte Puzzle-Adventure Bonfire Peaks für PC, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via Steam PlayStation Store und eShop kostet je nach Plattform und Rabatt zwischen 14,39 Euro und 17,99 Euro bzw. Dollar. Eine kostenlose Demo steht in den meisten Fällen ebenfalls zum Download bereit.Spielbeschreibung des Herstellers: "Vorwärts, aufwärts und nichts zurücklassen: In Bonfire Peaks müssen Spieler die Spitze einer mysteriösen Inselruine erklimmen und auf dem Weg dorthin alles verbrennen, was sie besitzen. Mit Stunden voller meisterhaft gestalteter Rätsel, einer atemberaubend schönen Voxel-Oberwelt und keinem einzigen Moment Leerlauf."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Release Trailer